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日增確診都上千例 海南、新疆疫情仍嚴峻

中國新聞組／北京12日電
海南8月初出現疫情後，當局採取近乎封島方式仍擋不住病毒傳播。（路透）
海南8月初出現疫情後，當局採取近乎封島方式仍擋不住病毒傳播。（路透）

宣稱「想盡一切辦法在12日前實現社會面清零」的海南新冠疫情仍嚴峻，昨天再新增總計1209例。這顯示海南官方採取幾近封島的方式仍無法擋住病毒傳播，海南恐怕難實現在12日前全面清零。另新疆目前確診僅一例，無症狀感染者卻多達1317例，新疆已有三地先後實行臨時性靜態管理措施，嚴防疫情擴大。

據統計，海南11日新增本土確診病例595例，其中三亞市達471例，仍處疫情高位發展；自1日累計至今，海南本土確診病例已達2721例，本土無症狀感染者也有2257例，其中三亞市2071例也是最多。海南官方之前公布，當前疫情是由Omicron變異株的亞變異BA.5分支進化株BA.5.1.3導致，該毒株具有傳播速度快、傳播隱匿的特點，疫情防控壓力大。

海南省委書記沈曉明8日主持防疫會議時曾要求全省上下要「想盡一切辦法，克服一切困難，在8月12日前實現社會面清零」。但11日海南仍有不少新增病例，舆論關注這個清零能否如期實現，有網民稱從11日疫情數字來看，這個目標幾乎已經跳票；也有網民說，只要能達到「應收盡收」，海南也許能稱自己達到另一種解釋的「社會面清零」。

不過，海口市仍有遊客滯留。海口昨天發布關於滯留旅客離島返程有關事宜的公告，自昨天起分類分批安排返程。旅客所在旅行團隊或入住酒店近七天內沒有陽性感染者；或近三天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉酸痛等臨床症狀的散客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。滯留旅客必須提交離島申請待審核通過後方可購買機票、火車票、船票。

另一個疫情未歇的新疆，繼烏魯木齊市、伊寧市之後，庫車市也宣布自11日8時起在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天至七天。措施包括嚴格人員流動管理；嚴格重點單位管理，除農貿市場、超市、藥店、醫院、餐飲類企業等生活必需場所繼續營業，其他公共場所、門店暫停開放營業；實施交通管控；嚴格落實個人責任，同時保障市民居家生活供應。

新疆疫情不一樣的是無症狀感染者較多。據統計，截至11日24時，新疆現有確診病例一例，在昌吉州呼圖壁縣，是由無症狀感染者在11日轉陽；現有無症狀感染者1317例，其中以伊犁州伊寧市818例最多。疫情整體形勢仍處於發展階段，當地表示將集中時間、集中力量盡快將所有潛在陽性感染者篩查出。

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