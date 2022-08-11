短跑一哥是蘇軾29世孫？網：蘇炳添可能是最後知道的人

亞洲「短跑一哥」蘇炳添被傳是蘇東坡後代。(中新社)

中國選手蘇炳添在去年東京奧運 一鳴驚人，百米跑出9.83秒，刷新亞洲紀錄，成為「短跑一哥」。讓人意外的是，他被傳是北宋風雲人物、位列唐宋古文八大家之一蘇軾的後代，相關話題10日上了微博 熱搜，但也引起質疑。

綜合媒體報導，在蘇氏宗祠名人介紹之中，對於蘇炳添的介紹是：蘇東坡公第29代孫，是蘇劉義公第21代孫。網友誇讚「古今文武兩蘇神」。不過也有微博網友評論蘇軾跑步也很厲害，畢竟他曾寫下「竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？ 一蓑煙雨任平生。」

但也有網友對該宗祠的真實性提出質疑，稱「恐怕蘇炳添是最後一個知道這事兒的人」。

蘇炳添29歲的時候升任暨南大學體育學院副教授，而他也被稱為大學教授中跑得最快的人。

蘇炳添老家廣東中山的古一村蘇氏祖祠理事會會長（蘇氏宗族族長）蘇根鴻說：「蘇炳添確為蘇軾第29代孫，包括我也是第29代孫。族譜有登記。」對於網路上質疑蘇炳添並非蘇軾後裔，蘇根鴻表示有蘇氏族譜可以證明。

在蘇根鴻朋友圈，去年10月13日，蘇炳添還曾回鄉祭祖。

蘇根鴻表示，他手中的蘇氏族譜有木雕，在明代便出現了，「我們廣東的起祖是南宋末代大將軍蘇劉義，是蘇東坡第九代孫。」他說，2008年，他們在開蘇氏族會時，只知道他們的一脈祖先是蘇劉義，但並不知道蘇劉義的祖先來自哪裡，「通過查找，才找到蘇軾」。

看度新聞報導，蘇炳添是蘇軾後代一事登上熱搜，三蘇祠工作人員表示，無族譜無法證明，且蘇氏世系中還有其他派系。三蘇祠位於四川省眉山市，始建於北宋，現為清康熙四年（1665年）重建遺存，是北宋文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人的故居及祠堂。

中新網報導，中國蘇軾研究學會副秘書長戴路表示，杜甫《丹青引贈曹將軍霸》曾說曹霸「將軍魏武之子孫」，是曹操的後代，蘇轍《書郭熙橫卷》「拂拭東絹付與汾陽生」，說畫家郭熙是唐代名將郭子儀的後代。網友將蘇炳添與蘇軾進行聯繫，大概也有仿古人「頌祖德」之風。