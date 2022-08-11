丁香醫生不符合中國主旋律 得清零？

丁香醫生曾批評抗疫中藥連花清瘟。(微博截圖)

丁香園旗下系列微博 帳號被禁言消息，引發關注。有分析人士表示，這次丁香園系帳號被「禁言」不同尋常，其帳號所發文章多次在醫療健康領域引發巨大爭議，帳號被禁言或與其所發內容脫不開關係。

自由亞洲電台報導，中國醫學 科普的丁香園系列微博帳號近日全遭禁言，此外，中國知名經濟學家張維迎再次傳出遭到全網封殺。不符合中國主旋律的言論，現在是不是都得「清零」？在嚴格的言論管控下，中國網民還可以談什麼？

一名時常使用丁香園網站的中國醫學生表示，丁香園官網的使用者多為醫生和患者，其社群帳號多用於對大眾醫學科普。他說，「我覺得，丁香園更多的時候是在中國逼仄的言論環境中講真話。比如關於他們反對連花清瘟，但其實只是解讀了相關文獻，沒有承認它的有效性罷了。」

濟南日報報導，作為科普帳號，丁香園系在一路發展過程中爭議不斷。2021年10月15日，丁香醫生在其「健康日曆」中表示，喝無糖的碳酸飲料不會損傷牙齒，內容一經發出，該說法就受到大眾和專業人士的質疑。最終丁香醫生不得不為此道歉，並解釋稱，「我們認為這條科普內容的表述確實過於絕對了」。

2021年8月田園主義事件同樣引發市場熱議。據媒體報導，田園主義全麥麵包遭上海市消保委點名，稱其虛標營養成分，實際熱量遠超標示值，而涉事歐包介紹頁面上註明了「丁香醫生推薦」字樣。不少減肥人群正是因為看了丁香醫生的「科普」，才選擇了田園主義的產品。當時就有消費者質疑丁香醫生推薦的商品可能並沒有科普的那樣靠譜。

丁香醫生的內容在市場上賺足了「眼球」，而其引以為傲的用戶信任卻一次次面臨著巨大挑戰。互聯網上關於丁香醫生的主要爭議來自在其對中醫的態度，更由此引發公眾對其投資 方背景的質疑。

據天眼查信息顯示，丁香醫生、丁香媽媽、丁香園等均是杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司旗下自媒體品牌，丁香園創始人、董事長是李天天，1999年李天天從哈爾濱醫科大學本科畢業，隨後攻讀了本校碩士研究生，專業為腫瘤免疫方向。丁香園網站是2000年在他讀研期間開始建立的。

據天眼查信息顯示，張天天仍佔杭州聯科美訊生物醫藥技術有限公司總股權比例70%，為實際控制人。2018年獲摯信領投1億美金，估值超10億美元。公開信息顯示，具有外資背景的是摯信資本，其資金主要來源於美國著名的大學基金會（如哥倫比亞大學、斯坦福大學、紐約大學等）、國際著名的投資機構（如新加坡淡馬錫控股、香港嘉里集團控股等）及一些在國際資本市場具影響力的私人投資者。