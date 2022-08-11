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「我在樂山很想你」 四川小店網紅路牌掀熱議

中國新聞組╱綜合報導
樂山的「想你」路牌。(取材自紅星新聞)
樂山的「想你」路牌。(取材自紅星新聞)

「我在上海很想你」、「我在南寧很想你」、「想你的風還是吹到了長沙」……，最近中國各地掀起了一陣打卡熱潮，「想你」系列路牌一下子火了起來，但也有人質疑，這樣的路牌是否合規？還有人擔心可能影響行人通行安全或造成不必要的誤導。

紅星新聞報導，這股浪漫之風也吹到了四川樂山，有商家設置了「我在樂山很想你」、「我喜歡樂山，更喜歡這個城市的你」等路牌，吸引許多年輕人來打卡。

樂山城管部門表示，根據規定，禁止在城鎮道路、建（構）築物、樹木及其他設施上擅自塗寫、刻畫和張貼廣告、牆報、標語和海報等宣傳品，這種商家自行設置的標誌牌，屬於特殊類型的廣告設施，將會根據實際情況加強指導、規範和管理。

樂山城區一家名為「旺角燒烤店」的門前立著一塊創意路牌，立柱上纏繞著的小燈泡一閃一閃，這塊路牌看起來與道路上的路牌相似，都是藍底白字，不過上面的文字卻是「我喜歡樂山，更喜歡這個城市的你」。

為何想到設置這樣的路牌？據報導，燒烤店店主易先生表示，他在網上看到其他城市有這種類型的路牌，文字內容不一樣，他設置這個路牌是希望讓外地的朋友感受到樂山很溫暖，樂山本地的朋友也可以把這句話發給自己的朋友或者家人。

易先生從網上訂製了路牌，一共花了600、700元。易先生說，這段時間每天來打卡的40、50人，年輕人居多，其中有不少情侶，大家都很開心地拍照，反應非常好。

24歲的周宏亮帶著女朋友陳文潔前來打卡，他們騎在一輛摩托車上，靠著創意路牌擺出各種姿勢，讓朋友幫忙拍照。「我在網上看到的，覺得很好看，就專門騎車過來拍照了。」其實在樂山許多地方，一些商家也安裝了類似的個性路牌，上面均寫著「我在樂山很想你」。

不過，面對這樣的「網紅路牌」，市民和網友們的看法不一。有人認為這是有意義的文創，為城市增添浪漫氣息，具有個性；但也有人認為，設立此類路牌屬於跟風行為，沒有必要，如果設置的位置不當，還可能存在一定的安全隱患。

報導指出，經過調查，年輕群體對此類路牌的接受程度相對較高，大多表示非常喜愛，並直呼「浪漫」；但有部分市民建議，希望相關部門加強管理，店內或者門口弄這個問題不大，但別裝在人行道或馬路邊，以免影響行人通行安全或造成不必要的誤導。

各地掀起「想你風」路牌。(取材自紅星新聞)
各地掀起「想你風」路牌。(取材自紅星新聞)

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