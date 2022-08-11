軍馬退役 天山腳下民兵騎兵連迎接15位「新戰友」

7月30日，新疆拜城縣老虎台鄉，全國唯一在編民兵騎兵連挑選新坐騎。（取材自新京報／新疆拜城縣融媒體中心供圖）

新疆 拜城縣老虎台鄉、全中國唯一在編民兵騎兵連日前挑選新坐騎，在這裡，沒有人比馬更熟悉路，很多年來，馬都是當地人重要的交通工具。當天，騎兵連告別了15匹老馬，迎接15匹「新戰友」。

新京報報導，全國唯一的在編民兵騎兵連就在新疆拜城縣老虎台鄉，100匹軍馬馱著100名民兵巡邏，在攝氏零下30度的冬天踏過坑坑窪窪的雪地，也走過不到50厘米寬的陡峭山路。馬步伐穩當，有民兵差點摔落懸崖，多虧抱住了馬脖子。

阿迪力選中的馬，額前有條醒目的白色毛髮。（取材自新京報／新疆拜城縣融媒體中心供圖）

百餘匹伊犁馬在老虎台鄉的一處戈壁灘上奔跑，阿迪力和其他幾位戰友騎著馬，在旁邊跟著。視線越過揚起的塵土，打量著馬的姿態。他們是來挑馬的，作為老虎台鄉騎兵連的民兵，平日他們騎著馬在山間巡邏，護送牲畜轉場，維護鄉里的治安，有時也要為遊客做騎馬表演。自1965年組建至今，連隊的人馬換了幾茬，但「保衛群眾、守疆護土」的信念一直在高原上傳承。

這天，連裡一批軍馬退役了，民兵要換新的坐騎。每年選馬都是亞森最糾結的時候，作為軍馬養殖合作社的理事長，他承擔著為騎兵連提供軍馬的責任，但每次看到退役的老馬一身傷病，他就難過，「有些馬我都想藏起來，不讓他們挑。」他像疼自己的孩子一樣愛惜著這些馬，但他清楚，民兵必須騎好馬，「不是所有馬都能當軍馬，他們天天在山裡巡邏，讓普通馬馱他們，萬一不小心摔了怎麼辦？我真的不放心。」

據報導，連裡的民兵幾乎都從小就騎馬，知道怎麼從外貌判斷馬的潛質。先看個頭，頭高2米2左右、背高1米7左右的最適合騎乘，這樣的馬一般在4歲左右；其次看馬蹄，直徑最好大於15公分，走路才穩；最後看胸骨、屁股，胸骨較寬、屁股較大的為佳。

速度也是挑軍馬的重要標準之一，選馬那天，民兵依米然扯著韁繩，盡力靠近馬群，想聽聽馬蹄落地的聲音：聲越小，說明動作輕盈，跑得快。

最終有15匹馬被選中，帶回連隊。在成為軍馬前，這批馬還要接受一段時間的訓練，科目主要有站、臥、跳、跑等。最難學、最痛苦的就是臥倒，對一匹200多斤、背高1米7左右的馬來說，倒地時，軀體要承受巨大的衝擊，腹部也容易磨傷。但這是必會的保命技能：一旦遇到危險，可以隱藏自己。

報導指出，每年9月開始，老虎台鄉逐漸轉冷，夜間，山裡氣溫能到零下30攝氏度。騎兵連仍堅持每周在山中巡邏，民兵裹上棉大衣，戴上棉帽，給軍馬的四蹄上包一層布，以防打滑。