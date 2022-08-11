我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏克萊加大今年新生3年來最少 僅1萬4600人

FBI突搜前總統家 司法部扛風險 川普也好不到哪去

意想不到 航母山東艦操舵手 竟是24歲姑娘

中國新聞組／杭州11日電
24歲的葉蘊韻是山東艦的操舵兵。(取材自錢江晚報)
24歲的葉蘊韻是山東艦的操舵兵。(取材自錢江晚報)

央視國防軍事頻道《軍事紀實》近日介紹中國國產航母新生代航員，其中一名24歲浙江姑娘葉蘊韻火了。出生在衢州龍遊的她乘風破浪，英姿颯爽，她的父母卻說，女兒能開上航母，他們也沒想到。

錢江晚報報導，2018年，20歲的葉蘊韻正式入伍。葉蘊韻父親葉啟文說，女兒剛入伍那一年，發回來的照片有手上受傷的，還有大冷天在站崗的，但葉蘊韻說，「危險總會存在，我的小孩不去，其他人家的小孩也會去」。

透過訓練，葉蘊韻個性慢慢轉變，「韌性越來越強了，也感覺她開始習慣了這種生活，喜愛上這個職業。」葉啟文說。一系列測試後，葉蘊韻被分配到了國產航母山東艦，成為了操舵兵。而這一年，山東艦也剛剛下水。

2021年，葉蘊韻第一次駕駛山東艦，保證艦載機的起降。對於航母駕駛員來說，最難的是駕駛航母與艦載機的配合，任何一點偏差都可能產生難以想像的後果。

海上的天氣不可控，風向會出現突然改變，操舵兵必須迅速反應，改變舵角，把航向用最快速度調整完畢，才能保證飛行甲板的風速還是在艦載機需要的範圍之內。有時候剛調整好沒間隔幾秒，艦載機就降落了，鬆了一口氣的葉蘊韻，才發現舵輪上留下了自己緊張的濕手印。

報導指出，因為葉蘊韻工作的特殊性，與家人日常聊天成了奢望。「她已經有一年左右沒回過家了。」上一次給家裡打電話，葉啟文記得是7月下旬，「出海回來以後，她就會馬上和我們聯繫」。

作為父母，看著女兒駕駛航母，驕傲之餘也有提心吊膽，尤其是看完女兒開航母的視頻後，才知道原來這麽驚險。「不能出一絲一毫的差錯。平時打電話回來，她都不會和我們說工作內容。」葉啟文說。

上一則

女大生放羊把自己也放丟 網友笑：等牠吃飽帶妳回家

下一則

港檢疫鬆綁 機票貴到飛起 外傭飛港票價恐飆5倍

延伸閱讀

美艦將通過台海？陸專家曝雷根號航母穿航機率

美艦將通過台海？陸專家曝雷根號航母穿航機率
解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵

解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵
美航母「雷根號」接近台灣 研判波洛西可能訪台

美航母「雷根號」接近台灣 研判波洛西可能訪台
中國將建更大型航母？中國防部這樣回答了

中國將建更大型航母？中國防部這樣回答了

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…
一元店這10項商品 花再少錢都不值得

一元店這10項商品 花再少錢都不值得
腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生
曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元
台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題

台海局勢緊張 路透：拜登政府重新思考調整關稅問題