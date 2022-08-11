意想不到 航母山東艦操舵手 竟是24歲姑娘

24歲的葉蘊韻是山東艦的操舵兵。(取材自錢江晚報)

央視國防軍事頻道《軍事紀實》近日介紹中國國產航母新生代航員，其中一名24歲浙江姑娘葉蘊韻火了。出生在衢州龍遊的她乘風破浪，英姿颯爽，她的父母卻說，女兒能開上航母，他們也沒想到。

錢江晚報報導，2018年，20歲的葉蘊韻正式入伍。葉蘊韻父親葉啟文說，女兒剛入伍那一年，發回來的照片有手上受傷的，還有大冷天在站崗的，但葉蘊韻說，「危險總會存在，我的小孩不去，其他人家的小孩也會去」。

透過訓練，葉蘊韻個性慢慢轉變，「韌性越來越強了，也感覺她開始習慣了這種生活，喜愛上這個職業。」葉啟文說。一系列測試後，葉蘊韻被分配到了國產航母山東艦，成為了操舵兵。而這一年，山東艦也剛剛下水。

2021年，葉蘊韻第一次駕駛山東艦，保證艦載機的起降。對於航母駕駛員來說，最難的是駕駛航母與艦載機的配合，任何一點偏差都可能產生難以想像的後果。

海上的天氣不可控，風向會出現突然改變，操舵兵必須迅速反應，改變舵角，把航向用最快速度調整完畢，才能保證飛行甲板的風速還是在艦載機需要的範圍之內。有時候剛調整好沒間隔幾秒，艦載機就降落了，鬆了一口氣的葉蘊韻，才發現舵輪上留下了自己緊張的濕手印。

報導指出，因為葉蘊韻工作的特殊性，與家人日常聊天成了奢望。「她已經有一年左右沒回過家了。」上一次給家裡打電話，葉啟文記得是7月下旬，「出海回來以後，她就會馬上和我們聯繫」。

作為父母，看著女兒駕駛航母，驕傲之餘也有提心吊膽，尤其是看完女兒開航母的視頻後，才知道原來這麽驚險。「不能出一絲一毫的差錯。平時打電話回來，她都不會和我們說工作內容。」葉啟文說。