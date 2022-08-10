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搞科普也不行？中國醫學類博主「丁香園系」遭禁言

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搞科普也不行？中國醫學類博主「丁香園系」遭禁言

中央社／台北10日電
「丁香醫生」微博遭禁言。（網頁截圖）
「丁香醫生」微博遭禁言。（網頁截圖）

中國醫學科普的丁香園系列的5個微博帳號全遭禁言。丁香醫生敢言且有理有據的向大眾科普醫學常識，不少網民為其遭到禁言感到不平。

昨天有微博網民發現，常年進行醫學科普的「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」、「丁香園用藥助手」等5個丁香園系列微博帳號突然全部遭到禁言。

這5個微博帳號都被打上「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。而其微信公眾號平台昨天開始也未發布新內容。

丁香園系此次遭到禁言，被認為與其敢言，且有別於中醫的觀點進行科普，受到中國愛國群體與中醫粉群體不滿有關，指責其「抹黑中醫」、「搞西方文化輸出」、「給外國藥做宣傳」。

丁香園此前曾對受到中國大陸防疫專家與官媒大力吹捧的「連花清瘟」提出質疑。今年4月上海封城之際，以嶺藥業陸續透過中國紅十字會捐贈總價值人民幣6000萬的連花清瘟給上海。

「丁香醫生」當時就發文指，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因其不能預防COVID-19，且可能有副作用，並引述研究指出連花清瘟至少含有61種化合物，成分極其複雜。

這已非中國網路第一次針對醫學類、科學類博主進行打壓。2021年有名的科普類自媒體「回形針」和「大象公會」的網路平台帳號就遭到封號。

「丁香園」微博遭禁言。（網頁截圖）
「丁香園」微博遭禁言。（網頁截圖）

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