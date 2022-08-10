父母雙亡…90後女孩辭銀行回鄉當兔倌 圓「家的夢想」

梁儀夫妻二人當起「兔倌」。（取材自紅星新聞）

家住四川的梁儀在17歲時失去了雙親，但她依然堅強地完成了學業，進入銀行上班，但幾年後她卻辭去穩定工作，自行創業開了養兔場當「兔倌」，一圓兒時的夢想。日前，她成功將一批近500隻成兔以2萬餘元（人民幣，下同，約2976美元）售出後，臉上難掩完成第一筆交易、賺進收入的喜悅。

紅星新聞報導，今年29歲的梁儀來自四川綿陽梓潼縣，在她17歲讀高一那年，父母在外省跑運輸時遭遇車禍 ，雙雙身亡。「家裡就剩下我和妹妹，還有年邁的爺爺奶奶」，梁儀回憶，所幸爺爺奶奶堅持供她和妹妹讀書。2012年，她考上綿陽職業技術學院，2015年畢業後，她應聘到梓潼縣郵政 局上班，2021年7月被調入郵政銀行工作。

梁儀察看兔子的狀況。（取材自紅星新聞）

能在銀行上班，對於從農村走出來的大學生而言，是很多人夢寐以求的。然而，梁儀今年3月辭了職，回到老家文興鎮盤龍村。

梁儀說，「回鄉創業養兔，除了喜歡小動物外，還有一個原因，可以照顧年邁的爺爺奶奶，他們為我和妹妹付出了太多。同時，我也可以照顧年幼的兒子」，「養兔是我的一個夢想，一個關於家的夢想，關於鄉村的夢想」。

梁儀2017年和相戀五年的雲南男友李建星結婚，兩人開始一起規畫養兔場的創業。今年1月，兩人在自家附近搭建200平方米的兔棚，加上其他購買種兔、籠子等成本，共投入了12萬餘元（約1萬7857美元）。今年3月，她正式辭去銀行工作，全心投入在兔棚裡。

「我們選擇了投資 小、環保、養殖周期短、回報快的伊拉兔」，梁儀說，老家文興鎮地勢開闊，滿足養殖伊拉兔的條件。每天一早，夫妻倆就必須開始到兔場裡工作，除了照顧也需要詳實記錄每隻兔子的狀態。剛創業時，因為知識不足，短短幾個月的時間裡死了120多隻兔子，讓他們學到教訓，努力查資料、看書以及向同行請教，學習養兔知識，如今他們以了解了如何給母兔安胎、為兔子打針看病。

梁儀介紹，第一批近500隻成兔已經銷往周邊縣城、綿陽市區以及成都等地，銷售金額達到2萬餘元，除去飼料錢，還能賺一部分。

對於未來規畫，梁儀表示，等到養兔場經營穩定後，下一步就要擴建兔場，分區管理。另外，還要建專門的母兔場，用來繁育種兔。她也提到，希望帶動鄉親們參與進來，開辦養殖合作社，讓鄉親們多一份收入，由她負責銷售。