取消購房所有限制 河北「睡城」開第一槍

為提振環京樓市，河北廊坊官宣取消限購限售措施。（路透）

在廢除限購的消息傳了許久後，河北省廊坊市終於等來正式官宣，取消戶籍及社保等限制性購房條件。這是自去年中國房地產 市場出現危機以來，首個公布解除所有購房限制的城市。有「睡城」之稱的廊坊房地產市場沉寂已久，「睡城」能否醒來？甚受關注。

杭州網報導，「北京 後花園」、「環京第一鎮」…種種名號圍繞著河北廊坊燕郊鎮，這個離北京市中心只有30公里、與通州隔河相望的河北小鎮，最能直接體現它特色的一個名字大概是「睡城」。

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因為在燕郊，有一批「活在北京、睡在燕郊」的人。他們在北京工作，卻由於北京房價 高企而選擇在燕郊購房或租房，早出晚歸融入北京上班一族的人潮中。

最近，「睡城」出現新變化。據廊坊市人民政府消息，其所在的廊坊市日前公布取消戶籍、社保(個稅)等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。同時，對「北三縣」和環雄安新區周邊縣(市)的住房限售年限要求也全面取消。

業內普遍認為這是環京樓市的大動作。在此之前，廊坊「最嚴限購令」發布的5年時間裡，燕郊曾經歷了房價腰斬的過山車之旅。

今年以來，受當地疫情影響，環京固安、香河等成交更是低迷。數據平台顯示，上半年廊坊成交量僅6763套，僅為去年成交水平的40%。業內紛紛認為，出於穩定房地產市場、穩增長、保交樓、惠民生的角度來看，環京地區迫切需要有紓困的政策。

限售的放鬆也早有端倪。今年6月17日，廊坊市政府官網曾公布「關於支持房地產業良性循環和健康發展的六條政策措施」。只不過，當時第一條措施並未對外公布，而是「略」過。對照如今公布的其他內容，與「廊六條」內容基本一致。