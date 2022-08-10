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考古新發現 「大熊貓近親」 600萬年前曾生活在歐洲大陸

中國新聞組／北京10日電
最新研究發現，600萬年前，歐洲大陸曾有大熊貓的身影足跡。圖為中國旅法的大熊貓「歡黎黎」、「圓嘟嘟」。( 中新社)
最新研究發現，600萬年前，歐洲大陸曾有大熊貓的身影足跡。圖為中國旅法的大熊貓「歡黎黎」、「圓嘟嘟」。( 中新社)

有「中國國寶」之稱的大熊貓，以往被認為是中國特有物種，不過最新研究發現，歐洲大陸600萬年前也曾有大熊貓的身影足跡。

英國廣播公司（BBC）報導，保加利亞國家自然歷史博物館收藏了兩顆1970年代、在保加利亞西北部出土的牙齒化石，這兩顆化石半世紀以來一直在博物館化石藏品堆裡，沒有多少人關注，近日它們的命運最近發生了巨大變化。

博物館的古生物學教授尼古拉·斯帕索夫（Nikolai Spassov）與學生注意到這兩顆牙齒化石，重新檢測、評估後，判定它們屬於大熊貓的近親，生活在大約600萬年前。

斯帕索夫解釋，「雖然它不是現代大熊貓的直系祖先，但確是近親。」這個發現已發表於最新一期的《古脊椎動物雜誌》。

這兩枚化石最初由古生物學家伊萬·尼科洛夫（Ivan Nikolov）在保加利亞一處煤田發現，斯帕索夫和來自北京大學的齊高江（音譯）在研究報告中表示，「煤礦使牙齒呈現一種發黑的色調，這表明這隻古老的熊貓生活在森林覆蓋的沼澤地區。」

此外，與現代大熊貓不同的是，那時的大熊貓雖然也以素食為主，但主食不是竹子，研究指出，「因為它們的牙齒看起來不夠堅固，而且在那個時代該地區的化石記錄中幾乎沒有竹子生長的證據」。

最新研究發現，600萬年前，歐洲大陸曾有大熊貓的身影足跡。圖為中國旅比利時的大熊...
最新研究發現，600萬年前，歐洲大陸曾有大熊貓的身影足跡。圖為中國旅比利時的大熊貓「寶弟」、「寶妹」。(新華社)

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