西藏戰疫建方艙、關布達拉宮 區域性全員核酸

西藏出現疫情，布達拉宮宣布9日起暫停開放。（中新社）

中國多地爆發新冠疫情 ，曾有920天無確診紀錄的西藏「失守」。西藏9日新增10例本土病例、18例無症狀感染者，當局已啟動區域性全員核酸檢測 ，並將建成三家方艙醫院。首府拉薩也宣布暫停開放布達拉宮等重要場所。

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綜合媒體報導，此前在整個疫情發生以來，西藏僅有一例報告病例，但在8日拉薩市公告發現18名初篩陽性人員已告失守。衛健委通報，9日新增10例本土病例、18例無症狀感染者。

自8月以來中國本土疫情波及省份已達25個。網友哀嘆現在連西藏都失守了，想問中國還有哪個地方可以與疫情絕緣？

拉薩市疫情防控領導小組辦公室8日晚間發布「8號公告」，宣布在全市設置核酸檢測點305個的基礎上擴增到545個檢測點，開展全員核酸檢測，做到「應檢盡檢」。同時也宣告酒吧、朗瑪廳（藏區娛樂場所）等場所暫停開放。

西藏的經濟主要依賴觀光，布達拉宮更是最關鍵的景點，每年吸引上千萬人前來參觀。布達拉宮官方平台「微信 公眾號」9日貼出通告說，「為有效防控疫情，確保廣大人民群眾的健康安全，布達拉宮暫停對外開放，具體開放時間另行通知。」

除了布達拉宮以外，羅布林卡和西藏博物館也從9日起暫停對外開放。

為了防控疫情，西藏已經排查到密接、次密接者601人，均已隔離管控。西藏當局已在拉薩市、日喀則市、昌都市建成三家方艙醫院，儲備牀位4004張，主要收治無症狀感染者和輕症病例；全區還有七家定點救治醫院，主要收治重症患者、有基礎性疾病和老年患者。