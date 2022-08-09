奧運金牌得主馬龍保研北體大 33歲將再戰成都世乒賽

中國乒乓球選手馬龍被保研至北京體育大學。（中新社資料照片）

在去年東京奧運 拿下金牌的乒乓球好手馬龍，近日獲得優秀運動員 「免初試攻讀碩士研究生」資格，將會去北體大深造學業。

北京 青年報報導，北京體育大學微博7日公布今年國家體育總局科教司的優秀運動員、教練員免初試攻讀碩士研究生名單，共有38名運動員、教練員將被保研至北京體育大學和上海體育學院，就讀專業型碩士學位專業。名單中除了馬龍，還有自行車運動員鮑珊菊、舉重運動員侯志慧等人。

另據「超哥話體壇」介紹，中國乒乓球代表隊上，不乏選手赴名校深造，例如丁寧就讀北京大學，在去年東京奧運男單金牌戰輸給馬龍的樊振東，也被保送上海交通大學。

今年33歲的馬龍，目前世界排名第二，僅次於樊振東。他近日剛打完WTT布達佩斯站的比賽，在球星挑戰賽半決賽輸給師弟王楚欽，提前爆冷出局。不過在更早之前的新加坡大滿貫賽事上，他僅敗給樊振東獲得亞軍。馬龍目前沒有要退役的意思，9月底還會參加成都世乒賽。

馬龍已經連續參加三屆奧運，拿過三面團體戰金牌、兩面男單金牌；他也完成雙圈大滿貫、蟬聯全運會男單冠軍等成就。