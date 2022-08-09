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鐵桿老粉絲「梨園春」追星 筆記一寫17年 9本筆記、30萬字

中國新聞組／北京9日電
張艷春老人的追星筆記。視頻截圖
張艷春老人的追星筆記。視頻截圖

河南衛視戲曲節目「梨園春」一播28年，陪伴了一代又一代河南人，一位「鐵桿粉絲」張艷春每逢節目播出，就守在電視機前，一筆一劃記下選手資料、選手唱段、專家點評和最後排名等信息，一期不落，寫了17年，寫滿9個厚厚的筆記本，寫了30餘萬字。

都市報導報導，「梨園春」主持人龐曉戈8日榮獲中國播音主持金聲獎「優秀電視播音員主持人」，在宣傳短片裡，龐曉戈沒有過多講述自己24年主持生涯的過往，而是特別向大家介紹這位「鐵桿粉絲」張艷春老人。

從1999年「梨園春」改版，到2016年張艷春病重，躺在病床上無法再看電視，兒女們把節目聲音錄下來，用mp3在老人身邊播放，讓「梨園春」陪他走完了最後一段路。

報導說，張艷春的筆記字跡工整，蒼勁有力，在這個隔著屏幕敲敲鍵盤就能對自己偶像輸送無限愛意的時代，老人的追星筆記顯得「笨拙」又隆重。對此網友留言說，「正能量粉絲，再看看現在的粉圈」、「我爺爺也特別喜歡看梨園春，可我小時候總是吵著鬧著跟他搶電視」、「我奶奶在世的時候也喜歡看梨園春」。

報導稱，「梨園春」是以豫劇為主、匯集全國各地不同戲曲劇種，以戲迷擂台賽方式呈現的一檔戲曲綜藝旗艦欄目。它已成為中國電視界戲曲欄目的第一品牌，同時也是中國電視戲曲類欄目最早引領者。

梨園春獲獎無數，囊括「星光獎」、「金鷹獎」、「蘭花獎」等國家級電視大獎，榮膺由美國「哥倫比亞新聞評論」中文版評選的媒體行業的「中國標桿品牌」稱號。

戲曲 河南

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