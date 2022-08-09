陸網民熱中搜索台灣地圖 赫見「京台高鐵」顯示3個字

百度地圖上可搜到「京台高鐵」。（取材自北京日報）

解放軍 「圍台軍演」意外引發網友對台灣「山西刀削麵」與以中國大陸各城市命名的街道好奇，百度 地圖還發起共建「台灣省實景地圖」，搜索「京台高鐵」，已見到京台高鐵跨越台灣海峽路線，並顯示「建設中」字樣。天眼查顯示，「2035去台灣」、「2035坐上高鐵去台灣」都被申請註冊為商標。

解放軍8月4日起展開72小時的圍台大軍演，中國大陸民眾異常關切演習情況，透過官媒看到軍演，也透過網路進一步了解台灣，發現台灣有許多來自自家各省的美食，其中的「山西刀削麵」一夕暴紅。

百度地圖官網5日貼出公告稱：「由於大家對台灣山西刀削麵熱情空前高漲，導致今天百度地圖搜索該詞條時出現卡頻，我們對此深感抱歉，經程式員小哥哥的努力奮戰，山西刀削麵重新在百度地圖重新上架，同時還有沙縣小吃、過橋米線、山東水餃等更多美食等你來發現」。

CNMO新聞（手機中國）稱，網友熱烈討論「百度地圖被搜崩了」，百度地圖台灣省地圖使用量增長近1000倍。百度地圖實景已遍布中國大陸各地，很多網友也期待在地圖上看到台灣省實景。但實景地圖需要採集車和採集員實地勘測，當前尚不具備製作台灣省實景地圖的條件。

為此，百度地圖在6日推出了「台灣省實景地圖共建」功能，「邀請你貢獻有關台灣省的記憶，幫助14億國人共同見證台灣省最美的樣子」。

報導稱，在台灣的用戶可以上傳台灣省各地點的實景照片，一經採用便會在地圖上直接顯示。方法是打開百度地圖APP，搜「台灣省實景」即可進入共建頁面，即可為台灣省實景地圖共建添磚加瓦。目前宣稱已完成超過50%。

包括百度地圖，大陸對台的資訊戰全面展開，當中一項最新的地圖導航是北京 市一鍵導航到台灣台北市。

「封面新聞」報導，百度地圖以自己認定的2035年兩岸通車為基礎，規劃了「海峽兩岸導航」功能，網友假設自己從北京出發，到達北京南站後，可以搭高鐵到福州站，然後於同站換乘高鐵到台北站，百度地圖還列出總行程花費約9.5小時，費用合計852.6元人民幣。

不過，福州到台北這條通道只是大陸單方面的規畫，實際上無法從福州搭車到台北，網友依然留言：「已經迫不及待」、「太好了，有機會可以去玩玩」、「希望能早日坐上去台灣的高鐵」。

另外，北京日報發現，通過手機地圖軟件搜索「京台高鐵」，已可顯示京台高鐵線路圖(建設中)。天眼查App顯示，「2035去台灣」、「2035坐上高鐵去台灣」都被申請註冊為商標。