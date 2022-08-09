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疫情引發媒體戰 海南日報槓澎湃新聞

記者羅印冲／綜合報導
部分旅客成功登機飛離海南。（取材自微博）
部分旅客成功登機飛離海南。（取材自微博）

海南省疫情近日快速升溫，旅遊勝地三亞已宣布封城，並導致超過8萬名遊客滯留，有香港媒體注意到，上海媒體澎湃新聞報導了許多當地亂象，包含旅宿業者惡意漲價、回程機票暴漲、住宿環境惡劣等。不料，相關報導竟引起海南媒體海南日報不滿，轉發了一篇暗批澎湃新聞的文章，質問道：「你們與三亞究竟有什麼仇怨？為什麼無視疫情防控大局，竭力帶負面節奏？」

據香港01報導，三亞宣布封城之後，澎湃新聞報導了多篇關於當地亂象的新聞，包含「從三亞登機後艙門都關了，廣播裡喊著讓大家下飛機」、「8萬遊客滯留三亞，回程機票暴漲，『就很離譜』」、「『住一晚上萬，吃一頓7000』，一家13口要滯留三亞7天」等。

相關報導引起了許多海南民眾的不滿，甚至連海南當地媒體也相當不悅，海南日報8日轉載了一篇標題為「對三亞疫情防控帶節奏，某媒體澎湃得『太離譜』」的文章。

文中指出，「請問，你們與三亞究竟有什麼仇、什麼怨，為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏？是你所在的城市出現疫情的那幾個月，三亞沒有千里馳援，還是你們疫情結束後，一波接一波來三亞時我們沒招待好？」

文中提到，「是你所在城市的病例『兩人叫停一座城』時，三亞人民對你們說了什麼過激的言論，傷害了你們的感情，還是這波疫情中，有三亞人去到你們所在的城市，又引起了恐慌與騷動，讓你們過得不安不爽？」

文中指出，「是海南自由貿易港建設搶奪了你們的地位、你們的前途、你們的生意、你們的光環？還是今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光？或者，三亞是你們的某個主編、某個大老、某個投資人的傷心地，不黑一下不打壓一下三亞無法向老爺們交代？」

文章還強調，「正告他們，他們無視大局，大局也不歡迎你們。疫情期間，也就罷了，我們要集中精力抗疫，沒工夫搭理他們那三瓜兩棗。但他們的所作所為，三亞會記住。疫情過後，我們有德報德、有怨我們還是報德，但帳，我們會算，會永遠記住。三亞的海很澎湃，我們很樂意用我們的海滌蕩他們的心，盡最大努力和善意讓他們恢復到從前的澎湃。」

香港01報導指，由於中國媒體幾乎都是官方掌握，發生衝突的情形非常罕見，因此很快就在網路上引起關注，多數網友都站在支持海南日報的角度。

有網友說：「這麼用力黑海南，想轉移大家對上海封城的記憶？」還有人說：「海南迅速封城才是負責表現，反觀某個自私自利的城市，搞壞一鍋粥。」

疫情 封城 香港

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