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新疆疫情再衝新高 親子「暑期遊」市場提前結束

中國新聞組／北京9日電
新疆烏魯木齊市大巴扎景區，民眾在景區內遊覽觀光。（中新社）
新疆烏魯木齊市大巴扎景區，民眾在景區內遊覽觀光。（中新社）

新疆疫情再衝新高，今年最為熱門的旅遊地之一新疆，也將迎來抗疫的大考。截至7日24時，新疆維吾爾自治區現有確診病例0例、無症狀感染者274例。疫情發生後，新疆多地已調整中高風險區。目前新疆維吾爾自治區共有21個高風險區和14個中風險區，全部在伊犁州。

第一財經記者報導，新疆是今年暑期旅遊的熱門目的地之一，近期疫情反覆使得當地旅遊業開始受影響。日前伊犁州文旅局發布「關於加強伊犁州景區「限量預約錯峰」旅遊的公告」，要求伊犁州各景區實行「限量、預約、錯峰」接待，預約遊客要確保健康碼、通信大數據行程碼和核酸檢測陰性證明符合接待條件，未預約遊客不予接待。有業者認為，以親子家庭遊為主的新疆暑期遊市場提前結束了。

伊犁州有著名的那拉提、唐布拉、喀拉峻等天山草原風光，有5A級景區2個、4A級景區17個。2021年該州接待旅遊總人數5117.3萬人次，實現旅遊收入307億元（人民幣，下同，約45億美元），暑期遊是當地巨大的商機之一。

據報導，西美之旅創始人張道順稱，「今年新疆旅遊特別受歡迎，還一度上了熱搜，我長年從事新疆地接工作，今年的確是熱度非常高，我所接待的暑期遊的人數也衝上了新高。由於機票價格不低，新疆旅遊的人均價格可達1萬多元（約1478美元）如果結合一些定製化服務，價格還可以更高。疫情發生兩年多以來，出境遊是暫停的，而新疆成為了難以出境遊的客戶群體改道的目的地。」

疫情發生後，新疆暑期遊市場生變。為了防疫，目前新疆當地正在加強景區管理。張道順表示，「雖然機票和酒店價格還算穩定，除了伊犁州，其他地方的遊客行程也是正常的，但孩子要提早收假，這幾天遊客返程後就差不多了。」

在新疆伊犁哈薩克自治州尼勒克縣舉辦的2022獨庫公路通車儀式上，車輛通行獨庫公路...
在新疆伊犁哈薩克自治州尼勒克縣舉辦的2022獨庫公路通車儀式上，車輛通行獨庫公路。（新華社）

新疆 疫情 維吾爾

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