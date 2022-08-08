大數據脫單 她1年相親300次 用EXCEL統計找到對的人

解放公園相親角。（取材自九派新聞）

中國一名25歲的女孩靠「大數據」成功脫單。她一年內在交友軟體認識了300多人，轉移到微信 聊天的有40多人，最終在現實生活見了3個人。再經過一個多月的考察，找到了自己的MR.RIGHT。

九派新聞報導，這位女孩網路暱稱叫「卡羅蘭」，Excel和思維導圖，是她用來衡量相親對象的便利工具。在殘酷的婚戀市場博弈中，她與陌生人一般都選擇從MBTI人格分類開始聊。

在「卡羅蘭」看來，了解MBTI的人可能是更關注自我精神世界的同齡人，MBTI測試為著眼未來而非現實的N系會與她更聊得來。S系和不太關注自我精神世界的那部分「選手」則會被提前「PASS」掉。

報導指出，或許有人認為「卡羅蘭」太現實，但換個角度想想，這姑娘付出了相當的努力，她精心設計的表格和提問，複雜程度和細緻程度亦展示出了相當的誠意。至少聊天對象能感受到，她對待婚戀這件事，有著極其認真審慎而非草率的態度。

和「卡羅蘭」完全相反的「配對遊戲」，就不得不提公園相親角了。你是獨生子女嗎？你有本地戶口嗎？你有空帶孩子嗎？在中國各個城市各大公園的相親角，有趣的靈魂沒有什麼分量；真正壓秤的是戶口、房產、家境和收入。

報導指出，在相親角給自己37歲兒子找對象的王阿姨說：「我們想要的女孩，身高一米六以上，最好是武漢 本地的，工作穩定，有時間照顧家庭。年齡太大的也不好，90後的女孩生育風險小一些。我兒子是獨生子，我們想找一個三口之家，家裡有弟弟的堅決不能要。」

但問到兒子想要什麼，王阿姨卻只含混說，想要個合眼緣的。極簡「量化」人生的相親角，猶如充斥著冰冷考量的地方尋找一片溫熱浪 漫，難啊。