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52年前軍醫救活涼山病危女嬰 她長大找到恩人

中國新聞組／北京8日電
74歲的馬繼富和老伴。（取材自紅星新聞）
74歲的馬繼富和老伴。（取材自紅星新聞）

52年前，江蘇連雲港市軍人馬繼富隨部隊在四川涼山駐紮時，救下一名生命垂危的彜族女嬰賈英。如今，賈英已經長大成家，多年來一直在尋找救命恩人。近日，她終於找到了，透過視訊誠摯地感謝當年的救命之恩，「如果沒有馬叔叔，就沒有我，我們一家人都很感謝他」。賈英說，等以後時間合適了，還會去江蘇當面感謝馬叔叔。

紅星新聞報導，馬繼富今年74歲，家住江蘇省連雲港市灌雲縣伊山鎮。

1969年，21歲的馬繼富報名參軍，成為四川涼山州的鐵道兵某部的一員。參軍前，他是一名醫生。進入部隊後，他被分到衛生隊。他表示，當年他們部隊到四川是修築成昆鐵路的。官兵們除了繁重的施工仼務外，還支農支教，為當地的彜族老鄉送醫送藥。

1970年某天，他在涼山州德昌縣永郎鎮永躍村巡診時，看到賈德才家不到一歲的女嬰，患了急性肺炎痰堵塞，「老鄉們都以為孩子不行了，我見孩子臉色還可以，便立即施救」。

馬繼富回憶，「我打了強心劑，加上呼吸興奮劑，當時劑量用得比較大，沒有按照小孩的體重來用。打完以後就開始人工呼吸」，他用牙刷把孩子嘴撬開，用口罩的紗布裹在手指上，把小孩兒嘴裡的血和痰摳出來，然後口對口進行人工呼吸。

孩子被救活後，他沒有向部隊匯報，後部隊領導從村民口中得知此事，專門提出表揚，給他記了一次三等功。

賈英與馬繼富視頻通話。（取材自紅星新聞）
賈英與馬繼富視頻通話。（取材自紅星新聞）

被馬繼富救活的女嬰叫賈英，長大後在涼山州昭覺縣的一家銀行工作。「我聽父親說，我是被一個解放軍叔叔救活的」，賈英回憶，她一直有一個心願，就是找到這位救命恩人，但是多方尋找未果。

前段時間，馬繼富家鄉的一位退休老幹部聽他說起這件事，並聯系到了灌雲縣退役軍人事務局的工作人員。該部門又聯系了四川當地的退役軍人事務局，最終找到了賈德才，他將此事告訴了女兒賈英。

賈英說，「縣退役軍人事務局有人和我聯系，我一聽高興壞了」。日前賈英撥通了馬繼富的手機，「馬叔叔，你們身體好嗎？」「我是52年前被你救下的彜族小女孩，您可是我們全家的大恩人啊……」在視頻中，兩人的心情都很激動。

被救後的賈英及母親與馬繼富合照。（取材自紅星新聞）
被救後的賈英及母親與馬繼富合照。（取材自紅星新聞）

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