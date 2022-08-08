中再放寬國際航班熔斷措施 專家：有利加快國際航班恢復

國航一架A330客機順利降落在雅加達蘇加諾-哈達國際機場。 （中新社）

中國民用航空局宣布，7日起放寬國際定期客運航班新冠疫情 熔斷措施，專家認為，放寬熔斷標準，有利加快國際航班恢復。

據中國民航局宣布，7日起對國際定期客運航班熔斷措施進行優化調整。調整後的熔斷措施為：對核酸確診旅客人數達到5例的航空公司單一入境航班，當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行一周；當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行兩周。熔斷的航班量不得調整用於其他航線 。

根據此前規定，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測 結果為陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行2周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。

21世紀經濟報導指出，民航資源網專家林智杰表示，民航局的新規定對國際航班恢復的作用明顯。林智杰指出，熔斷門檻從每班5宗，放寬到4%，也就是787客機大約10宗左右，777客機大約15宗左右。另外熔斷周期也從2周和4周，縮短到1周和2周。這一調整會減少航班熔斷數量；同時，航班熔斷的減少，回國旅客也會有更明確的預期，被迫變更行程會更少。

據界面新聞7日報導，業界人士認為，這是緊隨國家防控政策所作出的調整，縮短熔斷時間、放寬熔斷標準，有利加快國際航班恢復。

報導引述民航數據分析公司合夥人李瀚明的意見指出，新的熔斷措施按照入境人數比率計算，相比於舊制按照絕對人數計算，新制對於使用大型寬體客機執飛國際航線的公司和歐美長程航線更加友好。

他表示，通常用於執飛歐美等長程國際航線的寬體機和用於執飛國內線和亞洲國際航線的窄體機在載客數量上相差大，一般相差是兩倍多，舊制較容易觸發熔斷措施。