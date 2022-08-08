北京又出現本土病例 嚴格限制人員進出

中國多地近日接連爆發COVID-19疫情，北京市8月7日也新增兩病例。圖為6月朝陽區一處核酸檢測站。（新華社資料照片）

中國多地近日接連爆發COVID-19疫情 ，北京 市7日新增兩病例。當局表示，輸入性疫情已成北京疫情防控的最大風險，七天內有一例以上感染者所在縣市人員，嚴格限制進出北京。

綜合央視網及北京日報報導，北京市下午召開的疫情防控新聞發布會上宣布，7日新增兩例本土病例，兩人共同居住，其中一人3日自行駕車抵達北京後，4日出現症狀；另一人也在6日出現症狀，今天雙雙確診。

北京市疾控中心副主任劉曉峰說，當前正值暑假，外出旅遊人多，人員流動性、聚集性增加，輸入性疫情是北京市疫情防控的最大風險。

政府新聞發言人徐和建說，近一個月以來，北京斷續零星有境外入境隔離期滿後進京或京外關聯輸入確診病例，雖然是零星病例，很快得到控制，但給我們以警示，當前正值暑期，人員流動性大，境外疫情持續蔓延，國內疫情多地散發，首都疫情防控不容馬虎松懈，仍要繃緊疫情防控這根弦。要堅持外防輸入、內防反彈總策略，堅持動態清零不動搖，認真執行第九版防控方案，壓緊壓實四方責任。

徐和建表示，嚴防境外輸入和京外輸入是當前首都疫情防控的重點。嚴格進返京防疫 管理，抓好入境進京防疫管控，七天內有一例及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進返京。