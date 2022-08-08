我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

北京又出現本土病例 嚴格限制人員進出

中國新聞組／北京8日電
中國多地近日接連爆發COVID-19疫情，北京市8月7日也新增兩病例。圖為6月朝陽區一處核酸檢測站。（新華社資料照片）
中國多地近日接連爆發COVID-19疫情，北京市8月7日也新增兩病例。圖為6月朝陽區一處核酸檢測站。（新華社資料照片）

中國多地近日接連爆發COVID-19疫情北京市7日新增兩病例。當局表示，輸入性疫情已成北京疫情防控的最大風險，七天內有一例以上感染者所在縣市人員，嚴格限制進出北京。

綜合央視網及北京日報報導，北京市下午召開的疫情防控新聞發布會上宣布，7日新增兩例本土病例，兩人共同居住，其中一人3日自行駕車抵達北京後，4日出現症狀；另一人也在6日出現症狀，今天雙雙確診。

北京市疾控中心副主任劉曉峰說，當前正值暑假，外出旅遊人多，人員流動性、聚集性增加，輸入性疫情是北京市疫情防控的最大風險。

政府新聞發言人徐和建說，近一個月以來，北京斷續零星有境外入境隔離期滿後進京或京外關聯輸入確診病例，雖然是零星病例，很快得到控制，但給我們以警示，當前正值暑期，人員流動性大，境外疫情持續蔓延，國內疫情多地散發，首都疫情防控不容馬虎松懈，仍要繃緊疫情防控這根弦。要堅持外防輸入、內防反彈總策略，堅持動態清零不動搖，認真執行第九版防控方案，壓緊壓實四方責任。

徐和建表示，嚴防境外輸入和京外輸入是當前首都疫情防控的重點。嚴格進返京防疫管理，抓好入境進京防疫管控，七天內有一例及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進返京。

疫情 北京 防疫

上一則

義烏商戶疫情防控期間不停工 照趕訂單忙備貨

下一則

香港9月開學 2成中小學還在找教師 「徵人廣告沒停過」

延伸閱讀

解放軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意

解放軍高層不回應美方電話 北京：溝通需要誠意
國史館臉書「中華民國由北京繼承」挨轟 館長陳儀深急滅火

國史館臉書「中華民國由北京繼承」挨轟 館長陳儀深急滅火
北京要求南韓遵守前政府「薩德3不」 韓官員稱非承諾

北京要求南韓遵守前政府「薩德3不」 韓官員稱非承諾
南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高