這男人太幸運？立夏被封在上海 立秋被困在三亞

李澤鋒的朋友圈。（取材自齊魯壹點）

三亞因疫情 突然封控，造成約8萬度假的旅客滯留。有旅客無奈的說，3月本準備去新疆 ，卻在上海封城 3個月，7月到三亞旅行1個月後去新疆，沒想到又遇上了封控，旅遊計畫又再度泡湯；另有旅客一家11口人，疫情以來一直不敢出來旅遊，第一次出門，就被滯留三亞。

據齊魯晚報報導，原從事計算機軟件測試方面的工作的李生生，今年3月裸辭後準備到新疆旅行，計畫3月15日先到浙江舟山，等新疆獨庫公路開放以後，再去新疆，但是3月15日，上海疫情逐漸嚴重，就留在上海。7月4日到三亞，準備待一個月，好好看看大海，但又碰上海南疫情。

李先生指租的民宿一個月已經到期，房東阿姨還沒有把續住的問題確定下來，他比較擔心生活用品的問題，房東阿姨給一個小鍋，可以用來煮泡麵，但不確定什麽時候再發放物資。

報導指，李先生對計畫趕不上變化也很無奈，「之前在上海隔離三個月，我經歷了立夏，現在在三亞隔離，又經歷立秋。」李先生現在只希望這次在三亞，不是穿著短褲進來，穿著秋褲離開。

另據明報報導，湖北省武漢市的李女士8月1日帶一家老小11口人前往三亞度假，原計畫7日離開，沒想到6日凌晨三亞「封城」。

李小姐表示，疫情以來一直不敢出來旅遊，這是第一次出門，沒想到被滯留三亞了。

澎湃新聞報導，此行11口人中，有68歲的老人，還有5個小童，最小的不到兩歲。此行就是趁暑假帶小朋友們出門遊玩，在三亞封城時，一家人正住在三亞海棠灣紅樹林度假酒店內。

李小姐說，6日早上看到消息時，第一時間就想著趕緊離開，立刻買了當天下午4點多海口飛往武漢的機票，但沒想到連海棠灣都出不去，只好續住下來。李女士說，之前通過旅行社預訂房間為每天1600元（人民幣，下同，約237美元），並包含早餐、遊玩等套餐，續住時，房間需要1天1500元。為節省費用，11人入住兩個雙牀房，「真的是很擠，但也是沒有辦法」。