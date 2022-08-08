義烏商戶疫情防控期間不停工 照趕訂單忙備貨

義烏市場經營戶通過視頻向客戶介紹新品。（取材自中新網）

浙江義烏2日突發新一輪本土疫情 ，當地不少商戶因家住高、中風 險區，無法及時前往市場經營，但他們的生意卻沒有耽擱。「我們家囤著不少聖誕賀卡原料，兩人就決定在家做包裝，每天能完成300多件。」義烏市江東街道一小區居民倪培蓓說，她與丈夫在義烏經營外貿生意，等疫情好轉，這批外貿訂單就能早點發貨。

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中新網報導，連日來，義烏高效統籌疫情防控和經濟社會發展，在確保「管得住、放得開」的前提下，做到「生產不停、產能不減、物流不斷、秩序不亂」，為持續推進經濟穩進提質，營造良好環境。

「這幾天來市場看樣品的採購商比以前少了點，但我們還是照常上新，今天剛上了五款新品水杯。」義烏商戶游水紅說，他們在線上和客戶保持密切溝通，公司上千款產品均庫存充足。

據了解，義烏商城集團為落實、落細市場等重點區域常態化防控，在下屬各市場部署了246台人臉立柱機、101組智能通道閘機，方便採購商和經營戶快速入場。

同時，義烏還通過組織雲洽談專場、代參展、鼓勵經營戶直播等方式，幫助經營戶從傳統「面對面」變為「端對端」，以線上、線下相結合的方式，不斷拓寬獲客渠道。

衛健委通報，浙江7日新增4例本土病例、82例無症狀感染者。義烏市疫情防控工作指揮部7日通報，截至7日9時，義烏「8.2」疫情累計報告本土新冠病毒陽性感染者263例，其中26例新冠肺炎 確診病例、237例無症狀感染者。

義烏市場是全球最大的小商品批發市場之一，匯集230多萬種商品，銷往全球210多個國家和地區。