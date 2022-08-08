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中國發現35例動物傳人「瑯琊病毒」是否人傳人待研究

中國新聞組／北京8日電
用於新冠病毒肺炎適應症的阿茲夫定片投產儀式日前在河南省平頂山市河南真實生物科技有限公司舉行，正式宣告阿茲夫定片投產。圖為投產儀式現場。（中新社）
用於新冠病毒肺炎適應症的阿茲夫定片投產儀式日前在河南省平頂山市河南真實生物科技有限公司舉行，正式宣告阿茲夫定片投產。圖為投產儀式現場。（中新社）

中國又發現新的人畜共通病毒。權威醫療期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）於4日刊文指出，此病毒被命名為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」，由北京、青島的微生物學者發現。在山東、河南等地已發現35例出現急性症狀的感染者，是否人傳人還有待研究。

「新英格蘭醫學期刊」研究指出，LayV屬於亨德拉病毒（Henipavirus）的其中一種；在山東、河南等地已發現35例出現急性症狀的感染者，其中有26例僅感染LayV，其餘有感染其他病毒。感染者症狀包括發熱、乏力、咳嗽、厭食、肌痛、惡心等。作者指出，目前無法確定LayV的人際傳播狀況，有必要對其做進一步研究。

家畜血清學研究發現山羊和狗血清抗體呈陽性。在研究的25種野生小哺乳動物中，主要在鼩鼱體內檢測到LayV的RNA，這一發現提示鼩鼱(錢鼠)可能是LayV的天然宿主。

根據目前追蹤的資料顯示，患者之間沒有密切或共同接處史，且監測個案的家人或密切接觸者九人中，也都沒有人傳人的證據，因此認為人類感染只是偶發或散發的事件。

另據北京青年報報導，中國首款自主研發的口服小分子新冠治療藥物阿茲夫定片日前獲國家藥監局應急附條件批准，用於治療普通型新冠肺炎成年病人。

目前，阿茲夫定片價格初定，每瓶35片，每片1mg，每瓶不到300元人民幣。河南真實生物科技的阿茲夫定片2日在平頂山投產，未來製劑年產量可達30億片。

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