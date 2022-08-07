「我一定要救她」 襄陽孝子割大腿2/3皮膚移植給燒傷母

湖北襄陽一名孝子，割下左側大腿三分之二面積的皮膚，移植到燒傷的母親身上。（取材自極目新聞）

「我一定要救她」湖北襄陽一名女子意外燒成重傷，治療一個多月未好，37歲兒子亢銀虎為了救治母親，決定割下左側大腿三分之二面積的皮膚，移植到母親身上。手術 完成後，亢銀虎穿著藍白條紋病號服坐在病床上，左側大腿上纏著厚厚的紗布，而母親的病情經過幾天治療也已經好轉。

極目新聞報導，今年6月6日，亢銀虎的母親陳永梅在家燒柴，意外將柴堆點燃，見火苗越燒越高，她急著滅火，結果腳下一絆整個人暈了過去。大火將她團團圍住，等鄰居發現並將大火撲滅時，陳永梅已身受重傷。

陳永梅經歷兩次手術、自體皮膚移植，病情仍不容樂觀，大媳婦說她「身上化膿發臭、精神恍惚，連自家人都不認識了。」

治療了一個多月，陳永梅病情未能好轉。遠在重慶的亢銀虎心急如焚，他急忙向公司請假趕回襄陽。得知聯勤保障部隊第九九一醫院擅長治療燒傷，便將母親緊急轉往該院。

由於陳永梅年齡偏大，且存在高血壓 、糖尿病 、冠心病等多種疾病，燒傷整形科副主任醫師徐昕再三分析病情後，找到亢銀虎說，「對燒傷三周未癒合的病人來說，皮膚移植是最有效的方式，可以移植豬皮、自體皮，也可以是親屬供皮。親屬供皮花費低、排異性小……」

「我媽已經歷了兩次手術，現在還傷痕纍纍，我一定要救她！」即使老父親第一個反對，但亢銀虎已下決心要割皮救母。

由於需要的皮膚面積較大，有五個巴掌那麼大，醫生決定半麻，從大腿部位取皮。電動取皮刀發出嗡嗡的聲響，救母心切的他，感覺這三分鐘比三年還要漫長。取皮完畢，另一間手術室，醫生小心翼翼地將亢銀虎的皮膚移植到陳永梅身上。

術後經過幾天的恢復治療，陳永梅的病情明顯好轉，血糖、血壓穩定了，也有力氣跟家人、病友聊上幾句，聊得最多的還是這個小兒子。