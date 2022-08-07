我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「夏日街道」登場 萬人騎跑同樂

華裔小將高燒103℉仍上陣 全美跆拳賽奪金

「我一定要救她」 襄陽孝子割大腿2/3皮膚移植給燒傷母

中國新聞組／綜合報導
湖北襄陽一名孝子，割下左側大腿三分之二面積的皮膚，移植到燒傷的母親身上。（取材自極目新聞）
湖北襄陽一名孝子，割下左側大腿三分之二面積的皮膚，移植到燒傷的母親身上。（取材自極目新聞）

「我一定要救她」湖北襄陽一名女子意外燒成重傷，治療一個多月未好，37歲兒子亢銀虎為了救治母親，決定割下左側大腿三分之二面積的皮膚，移植到母親身上。手術完成後，亢銀虎穿著藍白條紋病號服坐在病床上，左側大腿上纏著厚厚的紗布，而母親的病情經過幾天治療也已經好轉。

極目新聞報導，今年6月6日，亢銀虎的母親陳永梅在家燒柴，意外將柴堆點燃，見火苗越燒越高，她急著滅火，結果腳下一絆整個人暈了過去。大火將她團團圍住，等鄰居發現並將大火撲滅時，陳永梅已身受重傷。

陳永梅經歷兩次手術、自體皮膚移植，病情仍不容樂觀，大媳婦說她「身上化膿發臭、精神恍惚，連自家人都不認識了。」

治療了一個多月，陳永梅病情未能好轉。遠在重慶的亢銀虎心急如焚，他急忙向公司請假趕回襄陽。得知聯勤保障部隊第九九一醫院擅長治療燒傷，便將母親緊急轉往該院。

由於陳永梅年齡偏大，且存在高血壓糖尿病、冠心病等多種疾病，燒傷整形科副主任醫師徐昕再三分析病情後，找到亢銀虎說，「對燒傷三周未癒合的病人來說，皮膚移植是最有效的方式，可以移植豬皮、自體皮，也可以是親屬供皮。親屬供皮花費低、排異性小……」

「我媽已經歷了兩次手術，現在還傷痕纍纍，我一定要救她！」即使老父親第一個反對，但亢銀虎已下決心要割皮救母。

由於需要的皮膚面積較大，有五個巴掌那麼大，醫生決定半麻，從大腿部位取皮。電動取皮刀發出嗡嗡的聲響，救母心切的他，感覺這三分鐘比三年還要漫長。取皮完畢，另一間手術室，醫生小心翼翼地將亢銀虎的皮膚移植到陳永梅身上。

術後經過幾天的恢復治療，陳永梅的病情明顯好轉，血糖、血壓穩定了，也有力氣跟家人、病友聊上幾句，聊得最多的還是這個小兒子。

手術 高血壓 糖尿病

上一則

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

下一則

正宗家鄉味…台灣螺螄粉店 柳州人吃了流淚

延伸閱讀

曾高調認愛艾倫事業走下坡 安海契疑酒駕自撞嚴重燒傷

曾高調認愛艾倫事業走下坡 安海契疑酒駕自撞嚴重燒傷
醫藥／嵌頓性包莖 醫徒手推拿復位

醫藥／嵌頓性包莖 醫徒手推拿復位
醫藥／尿道中段懸吊術 告別尿失禁

醫藥／尿道中段懸吊術 告別尿失禁
美腿冒小腫塊竟是惡性肉瘤 妙齡女急手術保命

美腿冒小腫塊竟是惡性肉瘤 妙齡女急手術保命

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00

超人氣

更多 >
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場
解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」