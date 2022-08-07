我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「夏日街道」登場 萬人騎跑同樂

華裔小將高燒103℉仍上陣 全美跆拳賽奪金

正宗家鄉味…台灣螺螄粉店 柳州人吃了流淚

中國新聞組／綜合報導
店裡貼了一張廣西地圖。（取材自極目新聞）
店裡貼了一張廣西地圖。（取材自極目新聞）

在台灣台北市有一間柳州螺螄粉店，不僅在當地人氣很高，常常排起長龍；連從廣西赴台的大陸人，也會因想念家鄉味，奔波100多公里，只為吃上一碗螺螄粉。來自廣西的老闆韋晴雯說，「覺得幫助了很多家鄉人，也傳播了家鄉的美味。最開始全台灣只有我一家賣螺螄粉。突然能吃到家鄉的味道，很多鄉親很感動」。

極目新聞報導，韋晴雯說，她1999年嫁到台灣，常常會想念家鄉的味道，但找不到螺螄粉這類家鄉的美食。她不到兩個月就回柳州一次，一放下行李就去吃螺螄粉。2008年，她自己做了吃，順便分享給家人朋友。老公單位的同事吃後覺得很好吃，問她「為什麼這麼好吃的東西不出來賣呢？」於是在2010年開店。

為做出正宗的螺螄粉，韋晴雯回柳州找老師傅學習，店裡的米粉、辣椒、酸筍也都是從柳州來的。

韋晴雯參加台灣美食推廣活動。（取材自極目新聞）
韋晴雯參加台灣美食推廣活動。（取材自極目新聞）

韋晴雯說，「因為台灣飲食比較清淡，我從一開始就不斷改良螺螄粉。比如柳州當地的湯鍋很辣，飄著一層紅油，這邊湯鍋就不是辣的，沒有那麼油膩、沒有那麼鹹，也沒有那麼『臭』。也會把當地人的口味與柳州的口味相結合，比如這邊喜歡吃牛肉、滷大腸頭等，會準備這些滷菜，加在粉裡」。

韋晴雯的螺螄粉立刻大受歡迎，很多家鄉人第一次來吃還會流淚。有從廣西來台灣的一家四口十多年來幾乎每個星期都來，這讓她覺得很有成就感。甚至還有人從台中、花蓮、雲林專門過來。

韋晴雯在店裡貼了一張廣西地圖，客人問時，她就介紹柳州、南寧、桂林，讓他們更了解她的家鄉。因為她的螺螄粉店在美國、澳洲等國家也被報導過，所以這些國家也有遊客專門來找她。

韋晴雯店裡的螺螄粉。（取材自極目新聞）
韋晴雯店裡的螺螄粉。（取材自極目新聞）

澳洲 美食

上一則

「我一定要救她」 襄陽孝子割大腿2/3皮膚移植給燒傷母

延伸閱讀

她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗

她懷孕口味大變 每天吃狗餅乾 丈夫傻眼：根本沒養狗
廣西、甘肅新增新冠確診逾百例 山東養老院封閉管理

廣西、甘肅新增新冠確診逾百例 山東養老院封閉管理
廣西1輛價值200多萬的雷克薩斯 自撞後「車門鎖死」出人命

廣西1輛價值200多萬的雷克薩斯 自撞後「車門鎖死」出人命
通膨壓力 月餅商家打價格戰 民眾貨比三家先觀望

通膨壓力 月餅商家打價格戰 民眾貨比三家先觀望

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00

超人氣

更多 >
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場
解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」