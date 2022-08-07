正宗家鄉味…台灣螺螄粉店 柳州人吃了流淚

店裡貼了一張廣西地圖。（取材自極目新聞）

在台灣台北市有一間柳州螺螄粉店，不僅在當地人氣很高，常常排起長龍；連從廣西赴台的大陸人，也會因想念家鄉味，奔波100多公里，只為吃上一碗螺螄粉。來自廣西的老闆韋晴雯說，「覺得幫助了很多家鄉人，也傳播了家鄉的美味。最開始全台灣只有我一家賣螺螄粉。突然能吃到家鄉的味道，很多鄉親很感動」。

極目新聞報導，韋晴雯說，她1999年嫁到台灣，常常會想念家鄉的味道，但找不到螺螄粉這類家鄉的美食 。她不到兩個月就回柳州一次，一放下行李就去吃螺螄粉。2008年，她自己做了吃，順便分享給家人朋友。老公單位的同事吃後覺得很好吃，問她「為什麼這麼好吃的東西不出來賣呢？」於是在2010年開店。

為做出正宗的螺螄粉，韋晴雯回柳州找老師傅學習，店裡的米粉、辣椒、酸筍也都是從柳州來的。

韋晴雯參加台灣美食推廣活動。（取材自極目新聞）

韋晴雯說，「因為台灣飲食比較清淡，我從一開始就不斷改良螺螄粉。比如柳州當地的湯鍋很辣，飄著一層紅油，這邊湯鍋就不是辣的，沒有那麼油膩、沒有那麼鹹，也沒有那麼『臭』。也會把當地人的口味與柳州的口味相結合，比如這邊喜歡吃牛肉、滷大腸頭等，會準備這些滷菜，加在粉裡」。

韋晴雯的螺螄粉立刻大受歡迎，很多家鄉人第一次來吃還會流淚。有從廣西來台灣的一家四口十多年來幾乎每個星期都來，這讓她覺得很有成就感。甚至還有人從台中、花蓮、雲林專門過來。

韋晴雯在店裡貼了一張廣西地圖，客人問時，她就介紹柳州、南寧、桂林，讓他們更了解她的家鄉。因為她的螺螄粉店在美國、澳洲 等國家也被報導過，所以這些國家也有遊客專門來找她。