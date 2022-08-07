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老人刮到車掏全身現金賠償 車主只收零錢 原因催淚

中國新聞組／北京7日電
寶馬車上的刮痕。（取材自極目新聞）
寶馬車上的刮痕。（取材自極目新聞）

山東濰坊諸城市一名老爺爺近日騎三輪車時不慎剮蹭了一輛寶馬車，老人拿出全身不多的現金主動提出賠償，寶馬車主李先生將幾張百元鈔票退回，只收了幾十元零錢。李先生事後說，老人那時從荷包裡掏出了一個裝著現金的塑料袋，讓他瞬間想起自己的奶奶，覺得心疼，就只收下零錢。

極目新聞報導，李先生說，事發當天他從諸城市繁榮西路上一處停車場將車子啟動，就在他剛準備駛出停車場，轉上繁榮西路主道上時，突然一陣響聲傳來，他才發現自己的車被一輛逆行三輪車撞了。

騎三輪車的是一名老人，「老人並沒有逃避責任，但明顯感覺他有些不知所措」，李先生說，他的車子右後門被畫了幾道長長的印子，延伸到車子尾部。當時老人馬上主動提出要賠償，警方也到場，判定老人全責。

據報導，老人坐在一處綠化帶邊，從褲子口袋裡掏出了一個白色塑料袋，只見裡面裝著少量現金和幾張證件卡，隨後老人按照李先生的話，把現金全部扔在地上，李先生將幾張十元鈔票撿起之後，又將為數不多的幾張百元鈔票還給了老人。老人想把幾張百元鈔票再次拿給李先生，還是被婉拒。

事故現場。（取材自極目新聞）
事故現場。（取材自極目新聞）

李先生表示，當時他看到老人從荷包裡掏出了那個裝著現金的塑料袋時，一下子就想起了自己奶奶以前裝現金的布袋，「心一下子就軟了，最後我只拿了幾十元零錢。」李先生與老人交流後得知，老人似乎才做完手術不久便出來幹活，非常不容易。

被問到當時為何要讓老人將錢扔在地上，對老人說話的語氣也很生硬，李先生表示，他是故意這麼做的，就是不想讓老人覺得愧疚。事後他將車子送到了朋友的修理店，花了近3000元修車。

該則影片發布後，很快就在網路上掀起討論，網友紛紛留言稱讚寶馬車主，「你開寶馬我不嫉妒」，「謝謝你的善良」。

老爺爺掏出全身現金想要賠償。（取材自極目新聞）
老爺爺掏出全身現金想要賠償。（取材自極目新聞）

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