北京試點老人貸款買房 首付最低35% 網民：死了誰還錢

北京 市住建委4日發布消息稱，中心城區老年家庭（60周歲及以上）購買昌平區平西府、順義區福環、順義區薛大人莊等三宗試點地塊的住房時，將給予優惠，首付最低35%，子女可以共同申請貸款 。對此，網民一面倒批「真狠」，死了貸款沒還完咋辦，累一輩子了，讓老年人歇歇吧，並嘲諷下一步該讓老人辦信用卡 了吧。

澎湃新聞報導，北京市住建委稱，考慮到多數老年家庭購房支付能力相對較弱，因年齡原因貸款年限也受限，為了切實解決老年家庭購房中的實際困難，經市政府批准，對中心城區老年家庭（60周歲及以上）購買上述試點項目，並把戶口遷至試點項目所在地的，給予一定的支持政策。包括：老年家庭名下無住房且無在途貸款的，購買試點項目普通住房執行首付比率35%、非普通住房執行首付比率40%，以及相應的貸款優惠利率；購買試點項目140平方米以下住房的，按首套房首付比率35%、二套房首付比率60%執行；其子女可作為共同借款人申請貸款。

據北京市規畫和自然資源委此前發布的公告顯示，全齡友好社區建設要求從配套設施、室內空間、交通流線設計、公共空間、智慧應用與安全保障、服務等方面，提出以適老性為主的建設要求，同時兼顧其他年齡段人員特殊需求，特別是明確了在供地審核意見確定的建築規模基礎上，允許項目增建500-1000平方米用於滿足老年人日常需求的養老服務設施。

對此，網民一面倒批評。不少網友說，「真狠」、「老年人買房？？」、「老年人是安享晚年享受生活的時刻，讓老年人買房咋想的」、「累一輩子了，讓老年人歇歇吧」、「老年人不是買墳墓嗎？」、「下步就要給老年人辦信用卡了吧」、「老年人別買了，守住自己的錢袋子吧」、「過分了」、「老年人：我謝謝您了」、「讓他們省點看病錢不好麼？」、「死了貸款沒還完咋辦」、「真是太為老年人著想了！真是用心了！感動。