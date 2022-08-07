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三亞封城防疫／遊客搶到1.2萬元回上海機票 登機又被趕下

中國新聞組／北京7日電
8月5日下午，黃女士一家人登上了三亞飛往上海虹橋機場的航班。(取材自澎湃新聞)
8月5日下午，黃女士一家人登上了三亞飛往上海虹橋機場的航班。(取材自澎湃新聞)

因為新冠疫情，三亞6日臨時升級的防控政策，讓不少在三亞旅行的遊客選擇提前離開三亞，導致機票暴漲。有遊客搶到1萬2000元人民幣(約1774美元)的三亞回上海機票，卻在坐進機艙後被趕下飛機。

央視新聞報導，三亞市副市長透露，目前大概有8萬多名遊客留在三亞。同一時間的提前離開決定，讓航班立刻變得緊張起來，而不少城市更是在6日暫停了三亞飛來的航班。

幸運的是，王女士搶到兩張公務艙機票，一張票要1萬2000元人民幣(約1774美元)。她和家人在三亞航班全取消通知下發前，到達了機場，並且成功值機過安檢登上了飛機。

原本以為可以在下午就離開三亞回到上海了，沒想到全部乘客完成登機艙門已關閉準備起飛前，卻被突然通知全體旅客下飛機——按照三亞方面的通知要求，王女士所在的航班無法載客飛離三亞。

與此同時，三亞機場也接到了通知，要求候機樓只出不進，滯留在機場的旅客將被轉運到市內酒店，等待後續安排。

被趕下飛機的王女士，並沒有等到市裡統一安排的車輛和酒店，而是自己重新在離機場最近的三亞灣定了酒店入住，等待後續進展。

另有遊客提前改簽機票，5日晚回到上海，當晚又做了一次核酸。

一家人在三亞旅遊的黃女士6日說，4日中午，三亞更新了防疫政策，離島必須有48小時內的2次核酸，且必須間隔24小時。於是黃女士一家人4日做完核酸檢測。5日晚上，黃女士一家人順利抵達上海虹橋機場。下了飛機，防疫人員嚴格查看了他們持有的海南72小時內的核酸陰性報告、健康碼等，並告知他們回到社區後的12小時內，要求向社區報備，三天內進行兩次核酸檢測。

黃女士說，「在5日晚上10時左右，又帶著家人做了一次核酸檢測，結果是陰性的。」

黃女士在三亞排長隊做核酸。(取材自澎湃新聞)
黃女士在三亞排長隊做核酸。(取材自澎湃新聞)

機場 檢測 防疫

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