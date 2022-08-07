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三亞封城防疫／酒店半價續住 遊客：三亞發國難財

中國新聞組／北京7日電
三亞鳳凰機場不少旅客無法登機，高喊要回家。(視頻截圖)
三亞鳳凰機場不少旅客無法登機，高喊要回家。(視頻截圖)

突如其來的疫情，使得8萬遊客滯留海南三亞，飛機停航，網上流傳多段影片顯示，大量旅客被困機場，不少人抗議，大批警察趕至戒備；三亞當局要求各酒店以半價讓滯留旅客續住，但有遊客反映價格貴過平日淡季，斥被強制消費，批三亞「大發國難財」，但有也有遊客覺得，「計畫趕不上變化，不能改變就好好享受」。

據央視報導，鐵路方面昨全部停售往來三亞的火車票。三亞站、亞龍灣站、鳳凰機場站、崖州站等多個火車站點改為只進不出。航班也不能離開三亞，據「航班管家」App顯示，昨午2時前共有40架航班從三亞飛出，此後再無航班。

綜合媒體報導，三亞當局已要求各酒店為滯留遊客提供半價「優惠」續住，待遊客完成七天風險排查後才可離島。

據報導，不少遊客在網上反映，酒店按照門市價格五折所收取房費，價格比往年同期的旅遊淡季價格還貴。來自上海的遊客張女士住在三亞海棠灣君悅酒店，她表示，他們入住酒店時大多訂了優惠套餐，低於酒店門市價，而酒店的半價優惠是在門市價基礎上打折，且健身房、泳池等設施現在均停止開放，服務低於正常標準，房費也應該降低。

張女士表示，滯留遊客只能在酒店用餐，君悅一份義大利麵要價155元人民幣(約23美元)，「簡直是強制消費，不能讓我們這8萬遊客來為三亞的旺季埋單」。

家住武漢的林女士1日來到三亞，原計畫預7日離開。此次前往三亞，是她的大家庭11人一同出遊，她早在7月初就在抖音上搶購了三亞海棠灣紅樹林度假酒店的房間，每間房僅需1600多元，滯留三亞後，她發現酒店的門市價格已經漲到了2980元，半價後依舊近1500元一間，這時，再出去找便宜的民宿已經來不及，「酒店半價只是一個噱頭，根本沒有享受到實際的優惠。」

報導指出，另外一名入住的三亞海棠灣民生威斯汀度假酒店的盧先生，也是原定7日返回上海，他已辦理酒店續住，一天價格1300元，連住7天需要9100元。盧先生說，計畫趕不上變化，不能改變就好好享受，目前飯店除了健身房和SPA這些室內場所處於關閉狀態外，泳池、海灘BBQ、遊樂設施等露天設備都可正常使用。

由於航空也喊停，網上流傳多段影片顯示，有大量旅客儘管有核酸檢測陰性證明，也被阻攔不讓登機，有不少人圍著櫃枱，同身穿防護服者或機場地勤人員交涉，有大批警察趕至戒備。據網友稱，三亞市副市長在機場安頓滯留遊客，並表示為民眾提供免費食宿，但現場遊客高喊：「回家回家！我們要回家！」

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