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海南三亞突封城防疫 8萬遊客受困 機場擠滿想逃離人群

中國新聞組／北京7日電
三亞疫情令人關注。(取材自上觀新聞)
三亞疫情令人關注。(取材自上觀新聞)

海南省疫情持續升溫，昨天公告將展開全省全員核酸檢測，並要求居民非必要不離島，疫情較重的三亞和陵水縣則實施臨時性全域實施靜默管理。其中三亞市正值旅遊旺季，官方突暫停交通、大規模取消航班，造成約超過8萬名外地遊客受困，機場擠滿想逃離三亞的遊客，重創旅遊經濟。國務院已派工作組緊急赴三亞，強力遏制疫情蔓延他省。

人口逾千萬的海南省自1日到6日，六天內新增確診病例、無症狀感染者已近900例。海南官方昨宣布，6日18時實施旅客離島疫情防控措施，目前在三亞或7月23日以來有三亞旅行史的暫不離島；無三亞旅行史，目前在海南的非涉疫地區，48小時二次核酸檢測陰性，完成風險排查後方可離島。

由於疫情上升，三亞昨凌晨突然宣布，6日起全市實行臨時性全域靜態管理，全市限制人員流動，暫停城市公共交通，離開三亞的火車票全部停售，對外航班大規模取消。不少飛往三亞的航班中途折返，而已在三亞機場的航班則被要求不能載客飛離。

在臨時封城消息傳出後，不少正在三亞旅遊的外地遊客焦急地問：「遊客還能走嗎？」、「旅遊的外地人怎麼辦？要上班呢」、「走不了的旅客，吃住的費用怎麼算？」機場則擠滿了逃離三亞的遊客，許多人面對航空公司人員的安撫，仍激動大喊「我要回家」。

三亞市副市長何世剛表示，據估算約有8萬多名遊客滯留三亞，將強化對三亞灣和亞龍灣的管控，必須持有24小時核酸陰性證明才能進入。國務院聯防聯控機制綜合組也趕赴當地，要求「全力防外溢、防擴散，堅決遏制疫情蔓延」。

三亞市是海南的觀光重鎮，據第一財經報導，三亞本輪疫情使眾多旅遊區、觀光景區都已宣布暫停營業，估計超過3.2萬家。春秋旅遊副總經理周衛紅分析，暑期市場是大家都看重的商機，三亞疫情對旅遊市場的影響很大。

三亞疫情已蔓延到海南省內8個市縣，緊鄰三亞的陵水縣，以及儋州那大鎮主城區、白馬井鎮、洋浦片區均已實行臨時性全域靜態管理。此前，三亞市官方曾公布，引發這波疫情的是新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3，是中國首次檢出BA.5.1.3。

微博有網民發文指出，據傳滯留在三亞的遊客多來自上海，也就是說，和前幾個月被封控在上海的是同一批人，不少網民為他們抱屈「到哪兒都被關」、「上海昨天還宣布清零了，真是倒楣又諷刺」。

海南三亞是極具特色的熱帶型度假勝地，疫情封控影響當地旅遊經濟。（中新社）
海南三亞是極具特色的熱帶型度假勝地，疫情封控影響當地旅遊經濟。（中新社）

疫情 機場 國務院

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