規定松鼠式微笑 「三隻松鼠」奇葩招聘 還要求喊顧客主人

網傳「三隻松鼠」重慶熙街店招聘信息。（取材自封面新聞）

有網友發帖稱，「三隻松鼠」重慶熙街店在招聘員工，提出「奇葩」要求，比如保持「松鼠式微笑，為主人主動提供服務」等，這則「松鼠式微笑」話題登上熱搜。但重慶熙街店負責人竟然認為上述招聘要求很「正常」，甚至還稱是「企業文化」。

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據封面新聞報導，實地走訪「三隻松鼠」重慶熙街店，店員沒有對消費者喊「主人」，僅是正常詢問購買需求並介紹店內產品。結帳時，問店員是否接受過喊顧客為「主人」的培訓時，該店員先表示，「無法回應該問題」，隨後又稱『主人』僅是一個正常的稱呼，我們在服務時不會刻意強調，也不會讓顧客感到不舒服。」

不過，店員的工服上的確印有「主人，快吃我吧」的字樣，店內循環播放的廣告中也稱顧客為「主人」。另據錢江晚報報導，「三隻松鼠」重慶熙街店負責人則稱：「員工都是小松鼠，叫客人『主人』是『三隻松鼠』企業文化之一。意思就是時刻要面帶微笑，熱情對待客人，對顧客喊『主人』，看（員工）個人接受度，接受不了的不能通過試崗。」

「三隻松鼠」在電商平台上的客服人員稱客戶為「主人」。（取材自封面新聞）

在網路電商 平台，「三隻松鼠」的網店客服也會稱顧客為「主人」，甚至是每句話的開頭都會加上「主人」的稱謂。網友大多表示「感到不適」，「老有人在後面跟著叫『主人』『主人』，多少有些尷尬。」「主人？大可不必吧。」「我要進這種店，絕對要被嚇跑。」「夢迴大清嗎？奴才培訓中心！」

據了解，「三隻松鼠」是一家互聯網食品企業，主營堅果、肉脯、果乾、膨化食品等休閒食品品類總市值超人民幣360億元（約53.23億美元），與良品鋪子、百草味合稱「零食三巨頭」。