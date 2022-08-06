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網紅擁900萬粉絲、自稱一天帶貨2.3億賺400萬 被查稅

中國新聞組／北京6日電
擁有936.6萬粉絲的網紅主播「彩虹夫婦」，自稱一場帶貨直播總共賣出2.3億（人民幣，下同），扣掉開支能掙400多萬。稅務稽查部門已介入調查。（取材自北京青年報）
擁有936.6萬粉絲的網紅主播「彩虹夫婦」，自稱一場帶貨直播總共賣出2.3億（人民幣，下同），扣掉開支能掙400多萬。稅務稽查部門已介入調查。（取材自北京青年報）

擁有936.6萬粉絲的網紅主播「彩虹夫婦」，近日自稱一場帶貨直播總共賣出2.3億（人民幣，下同），扣掉開支能掙400多萬。對此，有網友質疑如果掙了這麼多是否依法納稅。國家稅務總局成都市稅務局稽查局指出，稅務稽查部門已接到關於該企業稅收情況的實名舉報，成都市稅務局最近已在關注「彩虹夫婦」的「彩彩就是虹」企業，對舉報情況介入調查。

來源：YouTube

北京青年報報導，「彩虹夫婦」發布的視頻顯示，他們是一對「90後」夫妻，丈夫叫郭斌，妻子叫孫彩虹。據孫彩虹自述，她與丈夫是高中同學，丈夫比她小三歲，到如今已相戀11年。兩人經過8年戀愛長跑，從校服到婚紗，現育有三個孩子。婚後，夫妻倆靠賣保險為生，三年內從試用業務員連升五級雙雙晉升為高級經理。

2020年，彩虹夫婦開始拍攝短視頻，憑藉「女追男」、「姐弟戀」的經歷吸引了不少粉絲。過往直播中，彩虹夫婦主要銷售家居日用、母嬰、食品飲料等平價產品。其最近一場直播爆款產品包括護髮素、自熱火鍋、棒棒糖、瓜子等，單價從9.9元到99.9元不等，產品頁面顯示的「已售」數量從700多到1萬多不等。

據了解，「彩虹夫婦」帳號已綁定「彩彩就是虹」企業店。直播電商數字營銷服務平台蟬媽媽統計，「彩虹夫婦」主要的帶貨商品為日用百貨，粉絲量級和帶貨水平均屬於頭部達人，最近30天直播8場，場均銷售額為3831.1萬。在8月3日達人帶貨榜中，「彩虹夫婦」以7502萬直播銷售額排第一，銷售額是第二名的三倍多。

「彩虹夫婦」日前發視頻自曝一天帶貨2.3億，淨賺400多萬引發關注。「彩虹夫婦」主播稱，「上一場我們總共賣了2.3億，其實在開播之前我們就算過，如果我沒有賣到1.1億元左右，那我們就是虧的。」

看到「彩虹夫婦」算的這筆帳，有網友質疑其是否真的一場帶貨直播能賣出2.3億、賺400多萬，也有網友關心賺這麼多錢是否依法納稅。

對此，稅務稽查部門已接到關於該企業納稅情況的實名舉報，成都市稅務局最近已在關注「彩彩就是虹」企業，對舉報情況已介入調查，具體情況還在調查中。

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