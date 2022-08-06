罕見發布視頻、照片 解放軍：飛官俯瞰台灣中央山脈

東部戰區空軍某飛行員在空中俯瞰台灣的海岸線和中央山脈。（視頻截圖）

解放軍 5日續在台灣周邊進行海空域軍演，中國軍方罕見發布一段「解放軍戰士從戰機上俯瞰台灣海岸線和中央山脈」的視頻和照片，解放軍機都貼近台灣海岸線飛行了，嘲諷台軍企圖製造「解放軍依然遠離台灣」的假象。新華社5日也發出系列照，披露台灣的濟陽級艦在東部監控解放軍軍艦的畫面，解放軍艦艇趨近的程度，讓照片背景的海岸山脈清晰可見。

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據東部戰區發布的信息，東部戰區昨天按計畫繼續位台灣北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，持續出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等上百架多型戰機赴台灣周邊實施制空作戰、支援掩護、空中打擊、偵察預警等實戰化演訓；另有十餘艘驅護艦連續位台灣周邊海域實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒。

東部戰區並發布一段視頻，該戰區空軍某旅飛行員侯弘在視頻中說：「今天我執行『抵近懾壓』任務，我在目視距離俯瞰祖國寶島海岸線，和中央山脈，作為軍人的使命感和榮譽感油然而生。維護祖國領土完整的決心更加堅定，我們將持續加強練兵備戰，確保能夠應對一切危機事態」。

環球時報旗下「樞密院十號」隨後發文「這是真的！解放軍海軍貼近台灣海岸線！」指出，解放軍「圍台」演習第二天，空軍飛行員執行任務時，「在目視距離俯瞰祖國寶島海岸線和中央山脈」的視頻與高清照片讓人振奮與震撼。解放軍飛行員甚至清晰識別了一艘台灣海軍的「蘭陽」號護衛艦，舷號935，並稱該艦已服役約40年，外觀還鏽跡斑斑。

文中並諷刺台軍稱，解放軍「有圖有真相」，但台空軍發布的解放軍軍機航跡圖上，給人的印象卻是解放軍軍機依然在遠離台灣，「是誰在隱瞞真相、粉飾太平？」

另據解放軍報網路版報導中的附圖，顯示解放軍軍艦趨近台灣東海岸，隨艦記者拍下解放軍艦員監控台灣跟監的濟陽級艦，背景有東部海岸山脈。

解放軍艦艇靠近台灣附近的情況並非孤例。台灣的聯合報5日也報導稱，社交媒體流傳的照片顯示，台軍「成功」級護衛艦在高雄西南外海緊隨解放軍的052C型驅逐艦長春艦（舷號150）。

空軍視頻和照片昨天讓中國網民集體狂歡，網民評論難掩興奮：「讓我們謝謝中國地下黨員佩淑芬同志 ，特賜外號佩統一」（註：佩淑芬意指美國眾議院議長裴洛西 ，大陸譯佩洛西）， 「劃重點：海岸線和中央山脈，目視距離」，「我們見證歷史了」，「台軍：我們也看到解放軍空軍在看我們了但不能說」，「這感覺就是爽和自豪」，「我近視再低點吧」，「太酷了」。