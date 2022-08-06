解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵

解放軍報5日強調對台演訓部隊包含「渡江英雄炮」在內等「英雄部隊」，指這是「精銳盡出」。（取材自解放軍報）

4日起，解放軍 在台島周邊海空域進行軍演，並組織實彈射擊。央視引述國防大學教授孟祥青解讀：解放軍首次在台島以東設置靶場，迫使美航母後退幾百公里，展示出震懾能力；演訓實戰化背景很強，可隨時轉為實戰。但華爾街 日報（WSJ）認為，在台灣周邊進行實彈演習，是模擬為封鎖台灣可能採取的行動，意味著中國在未來衝突中可能採取風險較小的逼迫策略，而非直接入侵。

央視軍事報導，孟祥青分析指出，此次演訓，解放軍航母編隊首次威懾性演練，構建了海上立體作戰體系。航母一旦出動，一般會有核潛艇在水下活動。此外，除東部戰區出動，其他戰區也派出了兵力，表明不同戰區協同作戰能力大大增強。

華爾街日報報導則從戰略角度切入，稱解放軍為期四天的演習在六個區域啟動，這些區域實際上包圍了台灣。其中幾個演習區面對台灣一些最大的商業港口，與台北方面所稱的領海有所重疊，距離台灣海岸線約19公里，一些軍事分析人士認為這相當於一次暫時性的封鎖。

北京 方面將台灣視為中國的領土，必要時可通過武力收復。北京方面數十年來不斷增強軍備，以實現這一目標並威懾美國。儘管如此，許多軍事分析人士和中國問題專家認為，北京方面缺乏發動直接入侵的能力，未來幾年若採取這樣的行動將過於複雜和冒險。