解放軍導彈射擊1天收場 美媒：底牌被看穿

解放軍東部戰區對台軍演，公布導彈發射的瞬間。（取材自東部戰區）

解放軍 在台灣周邊海域軍演首日發射11枚導彈數小時後，就宣布「整個實彈發射訓練任務已圓滿完成」。有專家稱，解放軍發射導彈的數據被台灣「一網打盡」，底牌被台軍美軍一眼看穿；另外，當局所謂「精準命中」目標，實際上卻打到日本 專屬海域（EEZ），是故解放軍被迫草草結束導彈演習。

自由亞洲電台報導，解放軍4日12時至7日12時，在台灣周邊6處海域空域進行軍事訓練，並組織實彈射擊。首日軍演結束數小時後，解放軍東部戰區新聞發言人施陸毅對外公布，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

上述消息發表後，愛國憤青在網上表示大感失望，紛紛留言問「為甚麼這麼早就結束實彈演習？」微博 網民「風雲回來了」寫道：「甚麼意思，後面兩天不射了？」還有網民嘲諷道：「炸魚已經完成了。導彈就這麼多，一下子射完嗎？」

據報導，有專家指出，這次解放軍是被迫停止導彈演習。據了解，這次中國發射導彈和1996年台海飛彈危機不同的是，當年台灣偵察不到，這一次導彈發射數據被台軍「一網打盡」。有網民說，「解放軍發射導彈的數據已經被台灣軍方掌握。」

報導稱，時事評論員李先生說，「他們的演習計畫應該早就做好了，預告演習三天，結果只進行了三個小時，應該有其外部的因素。實際上軍演也暴露了他們自己，因為美國軍方的情報蒐集功夫也是很厲害的。比如你（解放軍）導彈的發射技術、性能、技術參數。你現在搞實彈射擊出盡洋相，貽笑大方。」

雖然解放軍不再「讓導彈飛」，但台海周邊5日仍有大批海空軍力在進行其他演習，甚至逾越海峽中線。