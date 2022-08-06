海南三亞新冠疫情增57例 臨時性全域靜態管理

三亞國際免稅城一期、二期5日起臨時閉店。(取材自澎湃新聞)

海南三亞新增40例確診病例和17例無症狀感染者。三亞市新冠病毒肺炎疫情 防控工作指揮部6日表示，6日凌晨6時起海南三亞實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，三亞全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。恢復時間另行通告。

央視新聞報導，三亞市新冠病毒肺炎疫情防控工作指揮部表示，當前三亞市疫情防控形勢十分嚴峻。根據國務院 聯防聯控機制部署，為盡快阻斷疫情擴散蔓延，堅決貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，力爭在最短時間內有效控制疫情，切實守護好人民健康和生命安全，故發布以上通告。

三亞市新冠病毒肺炎疫情防控工作指揮部並表示，5日下午5時至午夜12時，三亞市新增40例確診病例、17例無症狀感染者，累計發現確診病例335例、無症狀感染者45例。。1日0時至5日午夜12時，累計發現確診病例375例、無症狀感染者62例。

據報導，根據疫情防控要求，三亞國際免稅城一期、二期5日起臨時閉店，恢復營業時間將另行通知。即日起，三亞鳳凰機場至亞龍灣、海棠灣班線巴士暫停運營，恢復時間另行通知。

另據澎湃新聞報導，5日，三亞紅旗街、群眾街、商品街、春光社區等，已全面進行了防控管理，實行24小時專人值守。 居民憑核酸檢測 證明及通行證，掃碼進出。

經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現引起三亞「0801」疫情的是新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3。該變異株是我國首次檢出。

病毒學專家常榮山表示，「這個變異株仍是BA.5的分支，傳播性、免疫逃逸能力略有增強，但沒有很強的威脅性，結合之前一些BA.5的感染病例情況可以看出，二者致病力並無本質差異。」他呼籲大家不必恐慌，「預計二至三周，三亞此次疫情即可結束。」

三亞本輪疫情傳播速度快，隱匿性強，引起本輪疫情的傳染源來自哪裡？央視新聞稱，溯源調查發現，中心漁港漁船存在與境外魚貨交易行為，隱匿感染回港引入的可能性最大，也不排除通過境外帶毒的冷凍魚貨導致中心漁港相關人員感染所致。