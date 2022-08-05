「你這背景太假了」 新疆主播暴紅 帶動全網P圖潮

「你這背景太假了」引發全網P圖狂潮，甚至還有綠幕版，網友：「我就知道是假的！」（視頻截圖）

新疆 尉犁小伙@疆域阿力木最近成了「全網最假主播」。這位小哥每天都在優美的大自然裡直播，但是由於其狂野的外表和美麗的風景格格不入，他直播時，評論區滿滿都是網友吐槽：樹假、水假、人假，還有人吐槽「你這直播P圖技術真不錯」。

影音來源：YouTube

北京 青年報報導，面對大家的集體打假，阿力木絲毫不慌，不但撿起地上的石頭「打水漂」，還下河洗了頭、刷了牙，「以身試水」證明直播背景中河流的真實性。最好笑的是，他反手把桶扔進身後小河，結果桶差點被水沖走，只好撲騰著再去撈桶。扔的時候有多瀟灑，撿的時候就有多狼狽。

報導指出，為了證明不是假背景，桶也丟了，鞋子也丟了，不信邪的阿力木還找來了馬和小伙伴。有時候他甚至賭上了被蜜蜂親切問候的風險，硬是把辛勤勞作的蜜蜂從花蕊上拽出來，只為問你一句：「這難道是假背景嗎？」

直播畫面。 （取材自北京青年報） 直播畫面。（取材自北京青年報）

任憑阿力木使出渾身解數，但新疆很曬，阿力木又黑，就像自帶「磨砂啞光」，數以萬計的網友第一眼看過去，就是有種人景割裂的神奇效果。

報導說，漸漸地整體畫風就跑偏了，網友們開始拿著阿力木追桶的喜感片段接力P圖、二創鬼畜視頻，感覺還比阿力木這個原作者真。現在各大短視頻剪輯軟件上都能直接下載到對應的模板，只要你想，你可以把阿力木帶到任何地方去。

看到大家對於「假背景」討論熱情高漲，阿力木開始另闢蹊徑，帶著大家切換各種不同背景：為大家科普起新疆與大部分地區的時差、展示新疆的夕陽美景、為網友們推薦新疆特產的純蜂蜜和果乾。

@疆域阿力木真名劉元杰，今年僅有25歲，他的身分是新疆尉犁縣養蜂協會會長。

之所以開直播賣貨，是因為此前劉元杰在新疆考察時，發現新疆的蜂蜜質量很高，但因銷售渠道、運費等因素的限制，導致大量蜂蜜滯銷，直播能夠讓更多人看到、關注到新疆優質的蜂蜜，為了證明蜂蜜的品質，劉元杰極力還原最真實的工作環境與狀態，他不帶任何防護用具，在蜜蜂的包圍下努力鎮定地介紹濃稠的蜂蜜，一場直播下來，他會被蟄十幾次，整張臉又紅又腫。

做直播電商 3個多月，劉元杰被蜜蜂蟄了兩、三百回。這也讓他摸索出了與蜜蜂的相處之道：如果被蜜蜂蟄了，就雲淡風輕地把刺拔掉，繼續直播。劉元杰戲稱：「我已經有抗體了。」隨著被蟄次數一同上漲的還有直播間的人數，蜂蜜的銷量達到了一天兩、三百瓶。

在這次爆火之前，他的事蹟3月就曾經登上過央視新聞，今年還被評為了「幸福鄉村帶頭人」。他表示，「新疆是我的第二個故鄉，努力的意義是幫家鄉擺脫貧困」。