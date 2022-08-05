大理賣房出奇招 可先買一半產權

中國各地方政府為鼓勵購房，近期使出諸多手段，有些地方的購房人可以先期購買一半產權。（新華社）

中國多地出現爛尾樓風暴後，地方積極刺激房地產 銷售，催生各種花式賣房，最新奇招是「可先買一半產權」。雲南省大理白族自治州政府近日發布通知，支持房企透過「共有產權」方式賣房，購房人可先購買不低於50%的產權，剩餘產權續由房企持有，由購房人租賃使用，再按雙方合同約定購買剩餘產權。

此前，深圳亦發布過類似政策。據深圳特區報，在7月16日召開的第二屆大灣區企業人力資源發展高峰論壇上，有房企發布「青年人才共有房計畫」，青年人才與企業共有產權，3年後可相互回購。據悉，由企業推出「青年人才共有房」計畫還是中國首見。

深圳的「青年人才共有房計畫」約定，3年之後，如果房價 出現上漲，青年人才可以選擇向企業按照原價購買剩下的一半產權，搭上資產上漲的順風車；如果3年後房價下跌，企業將向青年人才按原價回購一半產權，確保青年人才置業無憂，安居樂業。

據悉，該計畫將對符合標準的青年人才開放50套位於深圳寶安區的產業公寓，企業和青年人才共同持有該房產權，預計該項目於今年年底竣工。

中國各地方政府為鼓勵購房，近期使出諸多手段。比如上月，江西省樟樹市發布促進房地產業良性循環和健康發展的若干措施，其中提及，獎勵商品房銷售仲介機構銷售行為。凡在2022年6月30日至2022年12月31日期間，已備案的仲介機構每銷售一套商品房，由收益財政給予1000元（人民幣，下同，約148美元）獎勵。

7月18日，武漢 市東西湖區財政局印發「預發住房分配貨幣化補貼的方案」的通知，稱將向符合條件的行政事業單位購房職工一次性預發補貼15萬元（約2.2萬美元）。武漢市東西湖區相關人士表示，這部分補貼為預發放，未來5年內會從收入中進行扣除。