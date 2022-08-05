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上海1高校學費15萬 去年畢業生5人…錄取者：讀不起

中國新聞組／北京5日電
上海興偉學院。（取材自上游新聞）
上海興偉學院。（取材自上游新聞）

上海市普通高校招生志願填報結束，其中上海興偉學院計畫招生共300名。但由於一年學費近15萬元（人民幣，下同），許多學生即使錄取了也放棄就讀，導致該校去年畢業生只有5人。

上游新聞報導，來自安徽的小劉（化名）說，「當初填報的時候，系統根據分數給我評估的成功率是78%。學制四年，但系統沒把學費14萬9985元（約2.2萬美元）的個位『5』顯示出來，以為學費是1萬4998元，就填報了。等到預錄取了才發現，一年學費近15萬，4年就是60萬了，太貴了，接受不了，不打算去讀了」。

據了解，上海興偉學院現設有兩個全日制本科專業（英語專業、國際商務專業），以建設小規模、高水平、非營利的本科大學為定位，以博雅教育的理念，努力辦成「以能力培養」為特色的學校。

學校招辦工作人員表示，「博雅教育都是小班教學，一個班最多15人，以便老師能顧及到每一個學生的學習情況」，至於學校的兩個專業，「國際商務專業是以實踐為導向，學生在大二就需要分團隊創立公司，做商業項目」。在學校特色方面，「學生可根據個人興趣自己開課，學校會請相關領域的專業人士進行授課。師生比是1：4.7」。

在學院官網發布報告指出，截至2021年9月30日，學校全日制在校生總數191人，其中普通本科179人，留學生12人。2021年秋季統招上海本地錄取26人，實際報到24人，報到率為92.31%，江西和貴州分別錄取30人和8人，無人報到；四川、河南、雲南分別錄取30人、13人、11人，均只報到1人。

報告認為，「高投入的教育成本，導致學費相對高昂，中西部地區大部分家庭無力承擔，使得外省市生源報到率低」。

據上海市教委官網的資料，6年來，上海興偉學院教學經費投入合計826.9萬元，平均每年137.8萬元。2021年，學費收入預計2200萬元，住宿費收入90萬，全年支出預算2720萬。與不斷增長的上千萬學費收入相比，每年教學經費平均支出只有130多萬元。

另據學校資料顯示，2020屆畢業生16人，就業15人，目前1人未簽定就業單位；2021屆畢業生5人，就業4人，占比80%， 目前1人出國留學，占比20%。

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