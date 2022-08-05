設「站著說話不腰疼」檢討席 內蒙官員花式檢討火了

內蒙古有地區為改進營商環境，設置「站著說話不腰疼」檢討席，點名相關負責人檢討發言。（取材自中新網）

中國一些地區的「花式」幹部檢討近期「火了」。內蒙古有地區為改進營商環境，設置「站著說話不腰疼」檢討席，點名相關負責人檢討發言；湖南有地區讓考核排名倒數地區的幹部登報檢討，只為推進環保工作。

中新網報導，內蒙古鄂爾多斯市康巴什區委日前的常委會會議上，兩名街道負責人站在「站著說話不腰疼」檢討席發言。而此前的半個月前，這個「站著說話不腰疼」檢討席就曾亮相。

按照「康巴什發布」微信 公眾號的介紹，為倒逼幹部作風轉變，將優化營商環境措施落實到位，康巴什區將研究優化營商環境列為區委常委會會議固定議題，設「站著說話不腰疼」檢討席，就上一次常委會中優化營商環境通報問題，開展點名批評檢討。

按照公眾號報導，7月13日，在聽取文旅局、住建局發言後，市委副書記、政法委書記、康巴什區委書記邢徵說：「設『站著說話不腰疼』檢討席，作檢討發言，目的不是為了讓同志 們難堪，而是要讓大家進一步轉變思想作風，凡事要以公為先、以民為要，以居民群眾同意不同意、滿意不滿意，來衡量工作的得失，全力以赴打造最優營商環境，全方位把康巴什區『營商』、『營生』形象樹立起來」。

此外，今年6月13日和7月15日，湖南岳陽的岳陽日報上都刊登了幾份檢討書，例如，7月15日這天登報的三份檢討書作者是岳陽市君山區區長陳淼等三名官員，在岳陽市6月份汙染防治攻堅戰月度考核排名中，君山區為全市倒數第一。

檢討之後，部分地區的工作的確有顯而易見的改觀。例如，岳陽市5月份環保考核排名倒數後三位的三家單位在登報檢討後，6月份環保考核中，此前倒數三名的湘陰縣、岳陽經開區、汨羅市排名全部實現了提檔進位，尤其是湘陰縣，排名從倒數第一變成了正數第一。