分析：解放軍6區軍演如「繮繩」環台打個結

解放軍東部戰區4日宣布對台島東部外海預定海域實施多區域、多型號常導（常規導彈力量）火力突擊，導彈全部命中目標。軍方隨後發布導彈發射影片，專家稱導彈型號為東風15B。（路透）

解放軍 昨天起展開三天環台大型軍演。兩岸軍事專家分析，此次解放軍首次採取六區域合圍的「類封鎖」策略，猶如「繮繩」圍島「關門打狗」，並跨越所謂「海峽中線」堵在台「家門口」，形成拒止外部勢力的戰略布局，透露了攻擊台灣的劇本之一。不過台海緊張程度應會「鬥而不破」，因為準備三連任的中國國家主席習近平 難以承受動武失敗的風險。

文匯報引述中國軍事科學院研究員潘新毛表示，此次解放軍演訓的六個區域緊貼台島、遙相呼應，猶如一根「繮繩」圍繞台島一圈，並在西南方向「打了個結」，展示了解放軍對台島的全域封控能力。國防大學教授孟祥青則指出，六大區域範圍廣、靠島近、力度大、要素全，對台形成包圍之勢，有利於重新塑造統一的戰略格局。

另外，解放軍的包圍策略，不僅突破了所謂的「海峽中線」，還讓多個台軍基地首當其衝。孟祥青指出，台灣北邊的兩個演訓區域可封控基隆港，位於台灣東部的區域對台軍的花蓮、台東兩個軍事基地形成正面打擊之勢，南部兩個區域一個扼守巴士海峽，另一個位於台灣西南的區域相當於對高雄的軍事基地形成「關門」之勢。

「本次行動劃設的演訓區域中，北面、南面有幾處深入台島所謂『領海』，可以說堵在對方『家門口』了。」潘新毛指出。另台灣北部的兩個演訓區域緊鄰沖繩，東部也劃設了演訓區域，這個劃定的潛台詞便是：「外部干涉勢力若膽敢從上述方向馳援、藉機挑事，解放軍對此已做足預案」，懾止意味明顯。

環球時報引述海軍研究院研究員張軍社表示，此次演訓行動無論是實戰性、戰略性還是影響力都是史無前例的，「整個演習區域對台島呈現合圍態勢，是關門打狗的態勢」。

報導並引述引述台灣退役將領帥化民的說法稱，中國大陸此次軍演明顯在「封鎖台灣」。台灣軍事專家蘇紫雲也認為，這次軍演「就是所謂攻擊台灣的劇本之一，這是屬於所謂封鎖的範圍」。

台灣淡江大學戰略所助理教授林穎佑則表示，中共 能否真的封鎖並不不知道，但中共事先透過公告演訓信息達到航行警告的方式來看，北京希望達到的是「類封鎖」的效果。蘇紫雲也認為，目前台海的緊張程度是「鬥而不破」，升級的軍事行動應該是機率很小，因為如果失敗，對習近平三連任來說也可能遭受失敗的風險。