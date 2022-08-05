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想打哪就打哪 解放軍「遠火」打擊力堪比導彈

中國新聞組／北京5日電
「遠火」發射畫面曝光。（取材自環球時報）
「遠火」發射畫面曝光。（取材自環球時報）

東部戰區8月4日官宣，當日13時許，解放軍東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。隨後官方公布「遠火」火箭炮系統發射的畫面，軍事專家介紹稱，「遠火」的打擊能力堪比戰術導彈，在未來可能出現的對台軍事行動中，將有效打擊台軍防禦工事，為登島掃除障礙，具有令人印象深刻的打擊效果。

來源：YouTube

據環球時報報導，作為當今世界上最先進的多管火箭炮系統之一，「遠火」具有射程遠、精度高、威力大，機動性強和反應能力快等技術特點，被解放軍稱為「鋼鐵暴雨」。「遠火」的彈種也是五花八門，可以根據目標實際情況進行選擇。

軍事專家宋忠平表示，「遠火」的最遠射程能夠達到300~400公里，既有慣性制導，也有衛星導航制導，是一款具備製導能力的火箭彈，打擊精度堪比戰役戰術導彈。但相對於彈道導彈，「遠火」的價格要低一些，相對而言具有性價比高的特點。

另據央視新聞報導，軍事專家孟祥青教授表示，陸軍的遠火系統射程是非常遠的，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡；再者是機動性非常強，所有的遠火系統都採取高機動性的運輸系統，能隨時發射，隨時停止，生存能力也非常強；同時還有一個特點，遠火系統性價比較高，遠火彈藥比較簡單，成本比較低，通過工業系統可以大批量快速生產。

「遠火」發射畫面曝光。（取材自環球時報）
「遠火」發射畫面曝光。（取材自環球時報）

解放軍 暴雨 YouTube

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