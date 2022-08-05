解放軍軍演沒清場 平潭遊客目睹飛彈嗨翻

解放軍環台軍演，福建平潭炮聲隆隆，沙灘遊客嗨翻錄影。(Getty Images)

解放軍 4日中午開始對台灣周遭發動軍事演習，並於下午宣布整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。有福建平潭民眾，用手機 拍下疑似解放軍發射飛彈的畫面，在藍天下拉出一條長長的白色尾煙，然而型號及樣式不明，畫面也未經過官方證實。

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軍演開始後，也有平潭民眾拍下解放軍直升機從平潭上方編組掠空而飛，飛行高度相當貼近地面，目視看得非常清楚，現場也聚集不少民眾觀看，甚至有疑似新聞人員帶著專業設備在現場採訪拍攝。

中國網友看似則情緒高亢的自嗨「讓灣灣的年輕人聽聽炮聲，聞聞火藥的味道」，不過也有網友直斥這樣的軍演根本不顧人民死活，因為火炮一旁海灘上還有不少民眾在戲水，網民開砲「這種沒事吧？真要射擊什麼了，能不把周圍民眾撤離了？」

不少網友為此喊話，「謝謝祖國七夕給我放煙花」、「煙花好漂亮」、「我的天距離這麼近嗎」、「還有遊客在海邊玩」、「這個七夕，愛的禮物來自實力的浪漫」、「現在買飛機票去看應該還來得及」、「七夕過出了除夕的味道。」

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示， 4日下午，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，飛彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。

解放軍4日12時起在台灣周邊實行為期三天的軍演，官方也公布首波軍演執行任務，演習地點為台灣西南方、東方、東南方等六個區域，其中一個演習地點就在福建平潭外海。

國防部 證實，解放軍已於下午約1時56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。

專家分析，平潭島上的遠火實彈射擊任務包括射程約150公里的03式300公釐火箭砲，而平潭距台灣最近距離僅126公里。也有當地民眾拍下由陸基設備垂直發射的精確制導導彈，型號及樣式不明。

據了解，解放軍這次軍演共劃定六個區域，從東西南北四個方向將台灣對外的主要海空航道切斷。根據此前的分析，解放軍在台灣東部海空域進行各型飛彈試射，西北部及海峽中線區則是進行長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊。