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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

解放軍機沒「伴飛」裴洛西 中國網民怒火燒向官方

中國新聞組／北京5日電
深圳一間服裝公司因為與裴洛西撞名，收到砸店威脅。(視頻截圖)
深圳一間服裝公司因為與裴洛西撞名，收到砸店威脅。(視頻截圖)

美國國會眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）結束訪台，美媒報導，此前北京對美的極限施壓並未傷到美國，反而觸發了中國大陸網民對北京當局的怒火，原因是此前官方一再強硬威嚇卻至今不見履行，讓網民們感到極度失望。網民的憤怒甚及波及與裴洛西同名的深圳服裝店，嚇得店主趕緊將店名遮住，以免被網民砸店，還有中共黨員揚言退黨。

美國之音報導，中國大陸官方對裴洛西訪台作出的種種近似「瘋狂」的強硬宣示，讓網民們不約而同地關注著裴洛西的動向，渴望自己成為台灣海峽發生「大事」的見證者。環球時報前總編胡錫進更揚言，大陸軍機將對裴洛西的專機實施「伴飛」、「驅離」。

但裴洛西訪台行都結束了，不僅沒「伴飛」、「擊落」，迄今也沒見到中國國家主席習近平所說的「玩火自焚」。報導稱，「這讓打了雞血一般的中國『小粉紅』感到極度憤怒和失望」。

網上流傳許多視頻顯示，極度失望的年輕人無處發洩自己的情緒，只能不斷地自己搧自己的耳光。有不知名網民發了一條短視頻，兌現自己之前跟朋友打賭失敗要接受懲罰的承諾：胸前掛上一個女人的紅色衣服，兩手輪換搧臉12下。

失望的網民並把矛頭直指官方。一名網民說，「將來你要是沒有準備打，就不要發表那些聲明來欺騙老百姓」。有網民抨擊中國外交部稱「太失望了！中方：強烈譴責！嚴正聲明！原來都只是說給我們老百姓圖一樂啊」、「對國內統治那麼嚴，一出去就慫」。

微信上的一條解放軍軍演視頻的評論區更聚集了數千條不滿評論，一些自稱中共黨員表示，自己覺得太丟臉想要退黨。這個評論區後來遭到關閉。

香港經濟日報報導，裴洛西訪台在大陸激發民憤，連帶相關字眼也挑動大眾的神經，深圳一間服裝就因為與裴洛西撞名收到砸店威脅。店舖員工表示，舖頭名字來源是老闆的兩個孩子，20年前就叫這個名字，直到近日接到多個電話反映「撞名」，還有人威脅要砸店，店長不得不將店名遮住。

另報導引述天眼查App顯示，以裴洛西為名的商標已被多個公司及自然人搶注。目前全國共有25家企業名稱中含裴洛西字樣，包括食品科技公司、商貿公司、服裝店、百貨店、烘焙店等。

裴洛西 北京 中共

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