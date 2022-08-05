央視七夕晚會連線神舟14號航天員 對詩送祝福

歌手周深獻唱「如願」。(央視供圖)

七夕今宵看碧霄，牽牛織女渡河橋。在中國最浪漫的傳統節日七夕，神舟14號航天員乘組4日與地面科研人員「連線」央視七夕晚會，通過「如果，要寫一首詩」短片，天地對詩送上祝福，講述中國航天人的浪漫情懷。「我們寫詩寰宇，繁華著星海，垂眸著夜空，每一個名字，都見證於不凡的時刻」，神舟14號乘組在空間站說。之後，歌手周深獻唱「如願」。舞台上，飾演古人紙鳶女與航天員的兩位舞者，跨越銀河隔空「牽手」，表現中國人一脈相承的千年浪漫。

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大公報報導，4日晚7時30分，「2022年中央廣播電視總台七夕晚會」播出。其中，由神舟14號乘組與地面科研人員共同完成的「如果，要寫一首詩」短片成為晚會中的焦點。鏡頭從北京 航天飛行控制中心開始，到火箭發射升空，再到空間站在太空 運行，涵蓋了中國空間站建設的各個關鍵節點。

北京航天飛行控制中心核心艙型號團隊副總師謝圓說，「如果，要寫一首詩，也許，是一首爛漫的詩。」北京航天飛行控制中心硬件團隊主任設計師張建東說，「寫盡你縹緲的形姿，和夢幻的色彩。久時沁染，萬物其中。」北京航天飛行控制中心軟件團隊副總師程肖說，「如果，要寫一首詩。也是，是一首曠達的詩。」

鏡頭轉向正在太空中運行的中國空間站。「我們不是詩人」，神舟14號乘組陳冬、劉洋、蔡旭哲說。「我們只是萬千浪漫而雋永的名字」，地面上的科研團隊與他們隔空對話。「神舟是我的名字」，陳冬說。「嫦娥是我的名字」，劉洋說。「北斗天宮 祝融羲和都是我的名字」，蔡旭哲說。「我們寫詩寰宇，繁華著星海，垂眸著夜空，每一個名字，都見證於不凡的時刻。在那些時刻，我們且向遠方。一個民族的詩意，步千河…」神舟14號乘組與地面科研人員通過天地對詩的短片，展示出中國航天人獨有的浪漫與堅毅。

「如果，要寫一首詩」短片結束後，周深一首「如願」唱出華夏飛天的浪漫。舞台上，飾演古人紙鳶女與航天員的兩位舞者，跨越銀河隔空「牽手」，築夢太空的現實場景與古人對浩瀚星穹的遐想交相輝映，動人夢幻。歌曲的最後，舞台上空顯示嫦娥、北斗…一個個名字，並組成月牙圖案。這是中國人自古對逐夢九天的嚮往，是中國人一脈相承的千年浪漫。