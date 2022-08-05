我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「執意竄台」中國外交部：制裁裴洛西及其直系親屬

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

垃圾桶杯、霸王龍服…「醜起來真好看」七夕醜禮物火爆全網

中國新聞組／北京5日電
淘寶上的七夕醜禮物。(取材自淘寶)
淘寶上的七夕醜禮物。(取材自淘寶)

你醜起來真好看！看到醜東西會快樂?七夕「愛情經濟」火熱來襲，但今年「醜禮物」竟成送禮新潮流，橫行在各大電商、社交平台。

時代周報報導，提前收到七夕禮物的那一刻，程意(化名)差點想和男朋友分手。「一個垃圾桶？」程意心想，什麼意思？暗示誰是垃圾？

垃圾桶陶瓷杯。(取材自時代周報)
垃圾桶陶瓷杯。(取材自時代周報)

但是聽完男朋友的解釋，她只覺得好笑。「其實是一個紅色的垃圾桶造型的陶瓷杯，杯身上畫著『有害垃圾』的logo ，還自帶一個小鏟子。我問他為什麼要買這個，他說覺得這個杯子很有意思，用它喝水心情會變好，希望把這份快樂分享給我。」程意哭笑不得，欣然接收了這個理由。

讓無數年輕人上頭的醜東西，還有「馬踏飛燕」玩偶、綠魚頭頭套、霸王龍充氣服…越來越多的醜東西成為社交平台上的新寵兒，年輕人們一邊吐槽「被醜哭」、「辣眼睛」 ，一邊興致勃勃地把醜東西加入購物車。

在淘寶上搜索「七夕醜禮物」 ，人臉妖嬈花、孤寡悲傷青蛙、猛男請安杯紛紛映入眼簾。

小紅書上，更不乏七夕醜禮物的身影。截至8月3日，關鍵詞「七夕醜東西」相關的筆記高達4萬多條，大多為網友吐槽男朋友送的「冤種」禮物。

報導說，年輕戀人們互相送起了醜禮物，依然是「求生欲滿滿」的投其所好。比如，最近在年輕女生當中開始流行穿起了足力健「老人鞋」。此前，足力健幾乎和美不沾邊，但如今在網友們的巧手改造之下，竟然進化成了「醜萌」 。

今年6月，甘肅博物館推出一款還原「馬踏飛燕」文物的同名玩偶，在被網友曬到社交平台後，徹底火遍全網。網友們一邊高呼「太醜」 ，一邊將醜萌的「馬踏飛燕」加入購物車，僅用了五天，這款商品便售罄。

據報導，甘肅省博物館方面在接受媒體採訪時表示，前期約2000件「馬踏飛燕」毛絨玩具已賣斷貨，隨後又預售了1萬餘件，廠家正加班加點生產。

領悟時代數字研究院首席研究員唐樹源3日表示，美與醜，本身更多的是主觀標準所致，年輕人更多是基於獵奇、新奇獨特的追求來標新立異，滿足內心某種需求而購買。「再加上社交平台的包裝宣傳，附帶上了社交、收藏等屬性，因而引發年輕人採購。」

小紅書上，不乏七夕醜禮物的身影。(取材自小紅書)
小紅書上，不乏七夕醜禮物的身影。(取材自小紅書)

博物館 甘肅 小紅書

上一則

4日對台參演部隊有哪些？解放軍報：英雄部隊精銳盡出

延伸閱讀

裴洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士

裴洛西訪人權館 會吾爾開希、林榮基等中港台民運人士
蕭敬騰登央視七夕晚會 沒轉發「一個中國」被出征

蕭敬騰登央視七夕晚會 沒轉發「一個中國」被出征
七夕隨想

七夕隨想
柯文哲：陳時中把我當成候選人來打

柯文哲：陳時中把我當成候選人來打

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀