垃圾桶杯、霸王龍服…「醜起來真好看」七夕醜禮物火爆全網

淘寶上的七夕醜禮物。(取材自淘寶)

你醜起來真好看！看到醜東西會快樂?七夕「愛情經濟」火熱來襲，但今年「醜禮物」竟成送禮新潮流，橫行在各大電商、社交平台。

時代周報報導，提前收到七夕禮物的那一刻，程意(化名)差點想和男朋友分手。「一個垃圾桶？」程意心想，什麼意思？暗示誰是垃圾？

垃圾桶陶瓷杯。(取材自時代周報)

但是聽完男朋友的解釋，她只覺得好笑。「其實是一個紅色的垃圾桶造型的陶瓷杯，杯身上畫著『有害垃圾』的logo ，還自帶一個小鏟子。我問他為什麼要買這個，他說覺得這個杯子很有意思，用它喝水心情會變好，希望把這份快樂分享給我。」程意哭笑不得，欣然接收了這個理由。

讓無數年輕人上頭的醜東西，還有「馬踏飛燕」玩偶、綠魚頭頭套、霸王龍充氣服…越來越多的醜東西成為社交平台上的新寵兒，年輕人們一邊吐槽「被醜哭」、「辣眼睛」 ，一邊興致勃勃地把醜東西加入購物車。

在淘寶上搜索「七夕醜禮物」 ，人臉妖嬈花、孤寡悲傷青蛙、猛男請安杯紛紛映入眼簾。

小紅書 上，更不乏七夕醜禮物的身影。截至8月3日，關鍵詞「七夕醜東西」相關的筆記高達4萬多條，大多為網友吐槽男朋友送的「冤種」禮物。

報導說，年輕戀人們互相送起了醜禮物，依然是「求生欲滿滿」的投其所好。比如，最近在年輕女生當中開始流行穿起了足力健「老人鞋」。此前，足力健幾乎和美不沾邊，但如今在網友們的巧手改造之下，竟然進化成了「醜萌」 。

今年6月，甘肅 省博物館 推出一款還原「馬踏飛燕」文物的同名玩偶，在被網友曬到社交平台後，徹底火遍全網。網友們一邊高呼「太醜」 ，一邊將醜萌的「馬踏飛燕」加入購物車，僅用了五天，這款商品便售罄。

據報導，甘肅省博物館方面在接受媒體採訪時表示，前期約2000件「馬踏飛燕」毛絨玩具已賣斷貨，隨後又預售了1萬餘件，廠家正加班加點生產。

領悟時代數字研究院首席研究員唐樹源3日表示，美與醜，本身更多的是主觀標準所致，年輕人更多是基於獵奇、新奇獨特的追求來標新立異，滿足內心某種需求而購買。「再加上社交平台的包裝宣傳，附帶上了社交、收藏等屬性，因而引發年輕人採購。」