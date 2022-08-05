防疫情外溢 河南1縣「全域賦紅黃碼」 已離城也難逃

河南商丘市民權縣3日發出「全域人員賦碼管理通知」，決定對全域人員賦紅黃碼管理。(取材自新華網)

為了防止新冠疫情 外溢，已經靜態管理超過10天的河南 商丘民權縣，正迎來更加嚴厲的管控措施。商丘市民權縣3日晚發出「全域人員賦碼管理通知」，決定對全域人員賦紅黃碼管理。相關措施引發關注後，商丘市疫情防控指揮部4日下午表示，市防控指揮部發現後，進行了糾正。

綜合媒體報導，自7月25日以來，民權縣已經靜態管理超過10天，並提出「對7月20日以來進入民權縣域停留4小時以上，目前已離開民權縣域人員賦黃碼管理」。

8月3日晚間，民權縣管控措施進一步升級後，有網友表示，目前人已經離開民權身處鄭州，但也被賦了紅碼。

此外，家住民權縣龍塘鎮的李正4日一早也發現自己和家人被賦了紅碼。而他居住地附近並沒有確診。曾於7月24日到達過民權縣的市民于清回家後也變成了紅碼。

8月4日中午，李正的豫康碼由紅碼轉為綠碼。(取材自封面新聞)

民權縣12345熱線工作人員解釋，賦碼主要是為了防止疫情外溢採取的措施，如果人在河南省內，可以找當前所在地的社區開「轉碼證明」後提交轉碼申請。在此外，黃碼目前只會影響到「豫康碼」的顏色，不會影響到外省市的健康碼顏色。

商丘市民權縣位於河南省東部，下轄17個鄉鎮和2個街道。國務院用戶端小程式顯示，截至8月4日0時，民權縣共有高風險區18個，中風 險區8個，而且都是以村和社區的單位來劃分。

而按照商丘市民權縣發出的最新「全域人員賦碼管理通知」，全縣的19個鄉鎮街道中，7個被畫為了高風險區，12個被畫為了中風險區。

民權縣12345熱線工作人員4日下午回應稱，健康碼恢復正在進行，低風險地區會轉綠碼。「如果是中高風險區，要進行紅碼黃碼管理，等靜默管理結束後，統一解除。」