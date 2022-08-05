確診急升 義烏、三亞宣布封城 外貿、旅遊復甦添陰影

浙江義烏市的新冠疫情反彈，義烏市官方為此決定要求在當地的民眾非必要不離開義烏，全市密閉場所暫停營業。（取材自義烏商報）

暑期旅遊旺季，中國的新冠病毒疫情 又起，有「世界超市」之稱的浙江義烏，以及熱門旅遊城市海南三亞，因確診人數急遽上升，不約而同宣布自4日零時起進入區域管控，全市密閉場所暫停營業，非必要將不進不出。其中三亞檢出變異株BA.5.1.3，為中國首次檢出。2地封控恐為中國外貿、旅遊恢復帶來變數。

義烏疫情最早從2日當地最大的青口夜市外溢，截至4日累計本土確診95例，原因可能是該地夜間人員流動頻繁，且因是美食街，攤販、市民等多不戴口罩 。流調顯示，金華東陽市、浦江縣、蘭溪市、紹興諸暨市昨日通報新增陽性人員均與義烏存在關聯，還涉及到上海和江西上饒。專家示警，義烏本輪疫情存在較大的社會面傳播和外溢風險。

義烏4日起全市實施疫情管控，要求非必要不離烏、不進烏，義烏境內車站暫停營運。目前餐飲堂食，娛樂類、教育類店舖停課停業。市內已全域開展全員核酸檢測 ，浙江省各地派出6130名醫務人員赴當地馳援。

小商品之都義烏的疫情牽動全球外貿神經，為中國外貿復甦添上陰影。報導引述一家中小微企業負責人指出，最近的疫情影響了部分員工的正常上班，也使所有的生產、發貨和銷售變得不正常。當地部分業者表示，目前工廠有儲備物資，短期仍能正常營運。義烏線下市場客流量則下降明顯。

海南三亞從1日至4日累計確診72例、無症狀感染者一例，經病毒基因測序分析為新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3，這是中國首次檢出。三亞昨天起全市進入管控，官方表示這波疫情源自崖州中心漁港，可能源自漁民與境外漁民交易魚貨時輸入；由於感染者多與漁港、漁船、漁民和漁市相關，疫情存在發生城區社區傳播的風險。

目前，三亞的諸多景區已經暫停營業，不少遊客因突來的疫情管控被迫提早結束旅程。極目新聞、中國新聞網報導，三亞本地一家旅行社的老闆王先生表示，疫情發生後，旅行社一直在處理顧客的退單，「現在訂單基本退得差不多了，因為不少景區和公共場所都關閉了」；亞龍灣一家酒店人員稱，亞龍灣暫未發現疫情，但也接到大量退訂諮詢電話。

中國新聞網報導，三亞是著名的海濱旅遊勝地，目前正值暑期出遊高峰，截至7月22日，三亞機場累計旅客吞吐量突破100萬人次，日均進出港旅客超4.7萬人次，環比6月增長79.7%。