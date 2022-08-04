我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍演習亞洲戒備 美日戰機沖繩基地起飛

日：中方演習5枚飛彈落入日本專屬經濟區 已提強烈抗議

學渣變學霸 上海「學習困難」門診暴紅…家長：相見恨晚

中國新聞組／杭州4日電
復旦大學附屬兒科醫院「學習困難」門診。（取材自澎湃新聞）
復旦大學附屬兒科醫院「學習困難」門診。（取材自澎湃新聞）

復旦大學附屬兒科醫院設置「學習困難」門診上了熱搜，吸引不少家長圍觀，「第一次聽說這樣的科室，長見識了」、「真是相見恨晚」，還有網友詢問有沒有可能開「上班困難」門診。

杭州交通918報導，門診醫師介紹，該門診屬於心理科，「主要是看到心理門診裡親子衝突與學習有關的非常多，但到底是孩子不願意學、還是確實沒能力學，內中原因還應細分，學習困難門診由此應運而生」。

復旦兒科醫院心理科主任朱大倩說，該門診一直很熱門，來問診的大多是小學生、幼兒園孩子及家長。幼兒園前來問診的孩子，經過及時糾正，入學後障礙會明顯減少，優於高學齡段就診患者。

朱大倩介紹，造成學習困難的原因大致可分為兩種，有的是神經發育障礙，有的是簡單的情緒問題。

因神經發育障礙導致學習困難的孩子裡，「注意缺陷多動障礙」是最常見現象。這些孩子難以集中注意力，學習時易分心、發呆、畏難，影響學習成績。還有一種情況是孩子智力正常，但在某項特定學習能力發育落後，進而影響到學科成績。

朱大倩表示，經過正規治療，孩子情況可以大大改善，門診也不乏「學渣」逆襲成「學霸」案例。

許多學習困難的孩子，表現為「學校適應障礙」、「焦慮抑鬱」，對學習喪失興趣、與大人對抗，被家長老師誤解為「青春期叛逆」。

朱大倩說及，門診也遇到過看似學習困難的孩子，其實是家長教育方式不恰當，或學習環境不合適導致。例如，給孩子安排學習負擔太重，沒有運動和玩耍時間；有的家庭更換輔導孩子學習的家長，孩子對全新輔導方式不太適應等。

復旦大學附屬兒科醫院心理科主任、「學習困難」門診負責醫生朱大倩。（取材自澎湃新聞...
復旦大學附屬兒科醫院心理科主任、「學習困難」門診負責醫生朱大倩。（取材自澎湃新聞）

教育 親子

上一則

裴洛西訪台效應 王毅取消會見日本外相林芳正

延伸閱讀

台灣群星喊「一個中國」 歐陽娜娜搶第一

台灣群星喊「一個中國」 歐陽娜娜搶第一
中國車市產能強勁回升 後市可望淡季不淡

中國車市產能強勁回升 後市可望淡季不淡
海外越劇越劇經典折子戲專場8/6登場

海外越劇越劇經典折子戲專場8/6登場
上海咖啡館多達7857家 超過紐約成全球第1

上海咖啡館多達7857家 超過紐約成全球第1

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
人民網播出解放軍空軍出動前往台灣執行任務的影片。（取材自人民日報）

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
47歲才從政、愛吃冰淇淋 裴洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 裴洛西從主婦變身美政壇女王
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空
兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評