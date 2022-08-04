媒體：中500富豪 今年內移居新加坡

今年，中國估計有1萬名高凈值人士（富人）尋求機會遷移到其他國家。他們每人平均會帶走大約480萬美元。因此，高達480億美元的財富，估計會流到中國以外的國家。

新加坡 聯合早報3日報導，倫敦投資移民 諮詢公司Henley and Partners表示，其中打算在今年移到新加坡的估計超過500人，隨他們一起轉移的財富估計至少24億美元。

在凈流出的1萬人當中，約有4200人已在今年1月到6月間完成遷移。他們遷移的首選國家是美國，其次是加拿大、澳洲 、英國和新加坡。

據報導，中國繼續因移民而失去大量百萬富翁。不過，今年凈流失的1萬名高凈值人士僅相當於中國高凈值人口總數的1％左右。Henley and Partners說，在過去幾年裡，中國的總體財富增長一直在放緩，因此，近期高凈值人士的外流可能比過去更顯著。

據房地產經紀公司合登集團統計，新加坡本地豪華公寓第二季成交量環比激增了64％，來自外國買家的詢問也增加。The Nassim近期售出一個2000萬元（人民幣，下同，約296萬美元）的四卧房單位，買家相信就是一名中國人。

該消息說，在6月間，位於新加坡福康寧一帶的康寧河灣（Canninghill Piers）也有來自中國的一名買家，一次買下20個單位，全是三卧房和四卧房的大戶型，總交易額估計超過8500萬元。當時的消息說，這名買家還可能買多10個單位，使到總交易額超過1億元，「為新加坡政府貢獻約3000萬元的印花稅稅收」。